Die Brücke in Rommerskirchen hat eine Länge von 8,7 m und eine Breite von 3 m. Gestrichen wurde sie in der Farbe RAL 9006 und ist mit Anti-Graffiti-Schutz versehen. Die Brücke hat einen Alu-Gehbelag mit Beschichtung R13 und eine Geländerverkleidung mit Alu-Füllstäben.

Aachen/Rommerskirchen (ABZ). – Egal ob für einen Bahndamm oder für eine stillgelegte Bahntrasse: Die Aluminiumbrücken der Glück GmbH schließen Lücken um durchgängig begeh- oder befahrbare Wege zu schaffen. Die Umwandlung von stillgelegten Bahntrassen in Rad- und Wanderwege ermöglicht eine alternative Nutzung ehemaliger Bahnstrecken. Durch die besondere Kreuzungsfreiheit einer bestehenden Trassenführung kann der geschaffene Radweg somit die Eigenschaft eines Radschnellweges bekommen.



Im Jahr 2020 hat die Firma Glück GmbH aus Engen/Welschingen im Zuge einer rund 30 km langen durchgehend komfortabel zu befahrenden Radroute der ehemaligen Bahntrasse Aachen Nord – Jülich zwei 4,5 m breite und 35 m sowie 25 m lange Aluminiumbrücken geliefert um die Lücken auf dem Trassenweg zu schließen. (Die ABZ hat am 31.07.2020 berichtet). Damit ist eine schnelle und sichere Verbindung des wichtigen Radweges gewährleistet. Die Firma Glück lieferte beide Brücken (gefertigt im Werk in Engen/Welschingen) jeweils am Stück an, was nur einen Vorteil von einer Aluminiumbrücke darstellt. Weitere Vorteile sind die kurze Bauzeit und die lange Lebensdauer von bis zu 100 Jahren.

Ebenso wurden im vergangenen Jahr zwei neue Brücken der Firma Glück GmbH als Wegeverbindung auf dem Bahndamm zwischen Rommerskirchen und Neuss als Lückenschließer ausgeliefert. Kreuzungen mit Straßen oder landwirtschaftliche Flurwege werden dadurch durchgängig passierbar gemacht. So wurde der Bahndammradweg zu einer attraktiven Mobilitätsachse. Die Glück GmbH fertigt viele verschiedene Varianten von Aluminiumbrücken nach Maß und hat jahrzehntelange Erfahrung im Brückenbau mit mehr als 800 realisierten Brückenprojekten.