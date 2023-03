Sindelfingen (ABZ). – Wer im Betonbau schnell, effektiv und wirtschaftlich schalen will, braucht ein System, das konsequent dafür ausgelegt ist. Und da kommt es auf die Details an.

Durch die einseitige Ankertechnik lässt sich mit der Wandschalung MAXIMO schnell und sicher schalen. Foto: Peri Deutschland

Denn schnell geschalt ist nur dann kostengünstig, wenn das Schalungssystem sinnvolle Systemergänzungen, eine hohe Arbeitssicherheit und eine saubere Betonoptik umfasst. Mit einer Wandschalung, die all diese Punkte vereint, sind Bauunternehmen auf der erfolgreichen Seite. Vor der Entscheidung für ein Schalungssystem sind viele Fragen zu beantworten, um eine langfristig wirtschaftliche Lösung zu finden. Schließlich hängt von der Funktionalität und Qualität der Schalung einiges ab, sowohl im Bauprozess selbst als auch danach, beim fertig betonierten Objekt. Die Kostenkalkulation sollte also nicht nur das System selbst, sondern auch den Arbeitsaufwand und die Gewährleistung miteinbeziehen.

Vier Aspekte sind hier entscheidend:

Schnelles und flexibles Schalen

Hohe Arbeitssicherheit auf der Baustelle

Saubere Optik, insbesondere bei Sichtbeton

Robustes und damit langlebiges Schalungssystem

Diese Punkte hat der Schalungs- und Gerüsthersteller Peri seit Langem bei der Entwicklung seiner Wandschalung MAXIMO in den Mittelpunkt gestellt – und tut dies nach eigener Aussage weiterhin, bei allen Verbesserungen, die für das System regelmäßig auf den Markt gebracht werden. Die Elemente der bewährten Rahmenschalung werden stehend oder liegend für das Schalen von Wänden bei kleinen und einfachen bis hin zu anspruchsvollsten Großobjekten eingesetzt. Warum sie für jedes Projekt ein schnelles und gleichzeitig wirtschaftliches System sein kann, zeigt sich bei genauerem Hinsehen.

Weniger Bauteile, weniger Fehler

Wie alle Systementwicklungen aus dem Hause Peri folgt auch die MAXIMO dem Grundprinzip: Je weniger Bauteile ein System hat und je weniger Fehler bei der Bedienung entstehen können, desto schneller geht die Arbeit voran. Die Fachkräfte haben das passende Arbeitsmaterial auf der Baustelle schneller parat und falsche Anwendungen werden von vorneherein ausgeschlossen. Diesen Ansatz führt die Firma bis ins Detail fort, zum Beispiel bei der Wandstärkeneinstellung, beim Auf- und Abstocken oder beim Ausbilden von Ecken. Dazu kommen ein einfach und sicher montierbares Konsolensystem sowie ausgeklügelte Systemergänzungen. Zudem wird generell so viel wie möglich am Boden vormontiert, um Absturzrisiken in der Höhe zu vermeiden.

Voraussetzung für die hohe Montagegeschwindigkeit ist die spezielle Konstruktion der Rahmenelemente und der beiden zentralen Verbindungsteile – dem MX-Anker zum Aufnehmen des Frischbetondrucks und dem BFD-Richtschloss für die bündige, fluchtende und dichte Elementverbindung. Die von Peri entwickelte einseitige Ankertechnik mit dem MX-Ankerstab und der MX-Gelenkmutter macht den Einsatz von Konen und Hüllrohren überflüssig und vereinfacht die Einstellung der Wandstärke. Durch die mittige Positionierung der Ankerstellen im Element reduziert sich außerdem automatisch die Zahl der Ankerstellen. Sämtliche Ankerstellen werden belegt, was die Gefahr offener Ankerstellen quasi ausschließt. Zudem haben die Anker ausreichend Abstand vom Boden und sind auch bei Ecken und Wandabgängen leichter zugänglich.

Auch bei Aufstockungen hilfreich

Mit dem multifunktionalen BFD-Richtschloss hat Peri das System laut eigener Aussage noch einmal deutlich vorangebracht, denn eine bündige, fluchtende und dichte (BFD) Verbindung der Schalungselemente ist jetzt einhändig mit nur einem einzigen Bauteil in Sekunden zu erreichen, was den Aufbau von Stell- und Schließwänden beschleunigt. Das Richtschloss lässt sich nicht nur für die Standardverbindungen von Schalungselementen einsetzen, sondern auch bei Aufstockungen bis 5,4 m, Wanddickenausgleichen bis 10 cm, Wandversprüngen oder Stirn- und Deckenrandabschalungen. Dabei umfasst das mit zwei doppelschenkligen Klemmbacken ausgerüstete Richtschloss sowohl die beiden Rahmenprofile als auch die Querstreben der Schalungselemente. Daraus resultiert auch die Größe der per Kran umsetzbaren Einheiten von 40 bis 50 m² oder mehr.

Zusätzlich vereinfachen speziell entwickelte Systemergänzungen den Aufbau der Wandschalung auch bei beengten Verhältnissen und komplexen Geometrien. So hat der Hersteller mit dem Richtstützenanschluss eine vormontierbare und von der sicheren Innenseite bedienbare Lösung für das Abstützen der außenstehenden Schalung im Programm. Ebenfalls zu MAXIMO gehören ein Elementverbindungsschloss für beengte Platzverhältnisse sowie eine Wandschalungskonsole, über die sich aufwendige Provisorien und eine Absturzsicherung am Deckenrand erübrigen.

Wie schnell sich mit MAXIMO schalen lässt, hat Andreas Schnaible, Oberpolier bei der Ed. Züblin AG in Stuttgart, erfahren. Beim Bau des Technologiezentrums für Fahrzeugsicherheit (TFS) für Mercedes-Benz in Sindelfingen mussten in kürzester Bauzeit rund 20.000 m² Stahlbetonwände mit Wandhöhen bis zu 23 m hergestellt werden. Das Testzentrum für Pkw und Lkw ist eine der weltweit modernsten Crashtest-Anlagen. Auf bis zu vier Crashbahnen gleichzeitig werden in unabhängigem Betrieb Tests gefahren, um die Sicherheit der Fahrzeuge zu analysieren und anschließend verbessern zu können. Entsprechend groß ist das Gebäude: 273 m Länge und 172 m Breite mit einer 90 x 90 m großen, stützenfreien Versuchshalle mussten erstellt werden. Dabei war höchste Präzision gefordert, um die extremen Maßtoleranzvorgaben einhalten zu können. Beauftragt wurde außerdem Sichtbeton in den Klassen SB2 und SB3 – insgesamt also ein äußerst aufwendiges Projekt. Die Geschwindigkeit beim Bau basierte zum einen auf der einseitigen Ankertechnik, zum anderen aber auch auf den schnellen und stabilen Elementverbindungen durch das BFD-Richtschloss. Während der Bauphase konnten die 144 m² großen MAXIMO-Umsetzeinheiten der Regelabschnitte mithilfe einer Traverse mit jeweils nur einem Kranhub platziert werden. Die Vorteile des Peri-Systems haben Andreas Schnaible überzeugt: "Das gerüstfreie Schalungskonzept mittels Plattformen konnte nur in Verbindung mit der MAXIMO-Rahmenschalung aufgrund der einseitigen Ankerbedienung realisiert werden." Schnelligkeit war bei diesem Projekt ein wesentlicher Faktor. Doch das ist nicht der einzige Vorteil, den Peri seinen Kunden bietet und der auch in Sindelfingen zum Erfolg führte. Denn optisch einwandfreie Sichtbetonergebnisse, eine ausgereifte Sicherheitstechnik und robuste, langlebige Systemkomponenten gehören ebenfalls zu den herausragenden Eigenschaften von MAXIMO versichert das Unternehmen.

Mittig zentrierten Ankerstellen

Entscheidend für das harmonische Betonbild bei Sichtbetonprojekten sind die mittig zentrierten Ankerstellen, denn so ergeben die Abstände zwischen Fugen und Ankern ein geordnetes Raster. Unterschiedliche Verschlusstechniken lassen dabei die Wahl zwischen speziellen Sichtbetonausführungen oder ermöglichen die zertifizierte Realisierung besonderer technischer Anforderungen. Mit MAXIMO Struktur sind außerdem speziell gestaltete Sichtbetonoberflächen umsetzbar. Für ein ergonomisches und sicheres Schalen sorgt dabei das Konsolensystem MXK, das sich mit wenigen Standardbauteilen ohne Kran einfach am Boden montieren lässt. Diverse Ergänzungsbauteile ermöglichen die Realisierung von Innen- und Außenecken, Ausgleichsbereichen oder Durchstiegen. Insgesamt zeichne sich das Schalungssystem durch eine hohe Torsionssteifigkeit und biegesteife Anschlüsse aus, was einen hohen Frischbetondruck von 80 kN/m² ermöglicht. Darüber hinaus erleichtern der pulverbeschichtete Rahmen und die geschlossenen Profile eine saubere Arbeitsweise. Rund um MAXIMO bietet Peri als Partner für Planung und Realisierung außerdem verschiedenste Software-Lösungen, nützliche Tools und tatkräftige Projektunterstützung.