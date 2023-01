Schnelle Reformen des Baurechts gefordert

"Die einzig praktikable Lösung für den anhaltenden Mangel an Wohnraum ist schnellstmöglich mehr zu bauen. Dafür muss die Politik die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen", sagte der Vorsitzende des Rates, Dirk Schröter, vor Kurzem in Dresden. Schröter fordert die Landesregierung auf, sich im Länderverbund gemeinsam für eine bundesweite Nutzung von Typengenehmigungen für serielles Bauen einzusetzen. Dies sei eine "schnelle, preisgünstige Antwort, um qualitätswahrend zu bauen und zu sanieren", so der Landesvorsitzende. Zudem gelte es, sich endlich an die Beseitigung der 16 zum Teil unterschiedlichen Landesbauordnungen zu machen und sich auf eine bundeseinheitliche Musterbauordnung zu verständigen. Die Boosterwirkung eines solchen Bürokratieabbaus sei nicht zu unterschätzen, so Schröter.

