Der Aufschub vieler notwendiger und dringender Sanierungsarbeiten in der Infrastruktur sowie die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum erfordern ein schnelles Handeln seitens Politik, Verwaltung, Investoren und Planern. Wir benötigen Planungssicherheit, um in technisch effiziente Lösungen zu investieren, Mitarbeitende zu schulen und alle Beteiligten an Bauprozessen gut auf ihre Tätigkeiten vorzubereiten. Digitale Prozesslösungen müssen finanziert und implementiert werden.