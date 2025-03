Einige hundert Male pro Tag öffnen und schließen sich die Tore zur Tiefgarage der neu erbauten Rubinstein Towers in Tel Aviv in Israel. Die Schnelllauf-Spiraltore des Premiumtorherstellers Efaflex sorgen dort dafür, dass Fußgänger nicht die Fahrstreifen betreten. Sie bieten zudem Sicherheit vor unbefugter Zufahrt.

Die Tiefgarage hat zwei Einfahrt- und zwei Ausfahrtspuren sowie zwei Pay-on-Foot-Stationen. Fährt ein Fahrzeug auf die Einfahrt zu oder verlässt die Garage wieder, öffnen die Schnelllauftore synchron zu den Schranken, sobald der Öffnungsbefehl gegeben wird und schließen sofort nach Passieren des Fahrzeuges wieder. Fotos: Efaflex

Tel Aviv/Israel (ABZ). – Die Schranken, wie in jedem Parkhaus ebenfalls an Ein- und Ausfahrt montiert, sind außerdem mit einem System zur automatischen Nummernschilderkennung verbunden. Das garantiert mehr Sicherheit auf den fünf Parkebenen unter den beiden 34-stöckigen Bürotürmen und dem Einkaufszentrum im Erdgeschoss, sagt Efaflex.

Voraussetzung für den Einbau der Schnelllauf-Spiraltore EFA-SST-L von Efaflex sei ihre Kompatibilität mit den auf der Innenseite montierten Schranken gewesen.

Kennzeichen automatisch erkannt

Diese wiederum sind mit einem LPR-System (einem System zur automatischen Erkennung von Autokennzeichen) ausgestattet, beschreibt Ram Zahavi, Managing Director von A. Adiran Engineering & Agencies Ltd., dem langjährigen Efaflex-Partner in Israel, die spezielle Anforderung an die verwendeten Tore.

Um auf den Parkplatz zu gelangen, müssen die Fahrer der Autos überhaupt nicht mit dem modernen System interagieren.

Es gibt keine Tickets, keine Papiere und keine Drucker. Die Kontrolle sowie die Abrechnung funktionieren ausschließlich mit der Erkennung der Kfz-Kennzeichen. Das Verfahren ist insofern einzigartig, als es keine Verkabelung und Kommunikationsinfrastruktur benötigt, betont Efaflex. Die Verbindung mit der Cloud-Betriebssoftware erfolgt über ein Mobilfunknetz. Die Tiefgarage hat zwei Einfahrt- und zwei Ausfahrtspuren sowie zwei Pay-on-Foot-Stationen.

Durch die besondere Konstruktion der Spirale erreichen die Spiraltore Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 2,5 m/s. Das Gelände um die Zwillingstürme, in dem die Tiefgarage ist, wird von drei der belebtesten Straßen Tel Avivs in der Nähe einer zukünftigen Station des Stadtbahnsystems begrenzt.

Fährt ein Fahrzeug auf die Einfahrt zu oder verlässt die Garage wieder, öffnen die Schnelllauftore von Efaflex synchron zu den Schranken, sobald der Öffnungsbefehl gegeben wird und schließen sofort nach dem Passieren des Fahrzeuges wieder. Dadurch kommen Fußgänger erst gar nicht auf die Idee, in den Gassen für die Autos nach draußen zu laufen oder den Parkplatz auf diesem Wege zu betreten. Das schaffe erheblich mehr Sicherheit für Fahrzeugführer und für Fußgänger, so das Unternehmen.

Bei der Spiraltortechnik von Efaflex wird das Torblatt des EFA-SST-Systems nicht auf einer Welle aufgewickelt, sondern von der spiralförmigen Führung platzsparend auf Abstand gehalten. Durch dieses mechanische Prinzip laufen Spiraltore von Efaflex nach eigenen Angaben ausgesprochen leise, nahezu verschleißfrei und außerordentlich schnell. Dank der besonderen Konstruktion der Spirale erreichen die Spiraltore Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 2,5 m/s.

Ergänzung für das Büroviertel

Die beiden 34-stöckigen Bürotürme befinden sich in einem der Bürokomplex-Viertel von Tel Aviv und sind laut Unternehmensangaben eine tolle Ergänzung für die umtriebige Geschäftswelt der Stadt.

Sie bieten auf insgesamt 97 500 m² Büroflächen und ein Einkaufszentrum.

Das Gelände um die Zwillingstürme wird von drei der belebtesten Straßen Tel Avivs in der Nähe einer zukünftigen Station des Stadtbahnsystems begrenzt und liegt gegenüber einem großen Wohngebiet, das sich derzeit in der Entwicklung befindet. A. Adiran Engineering & Agencies Ltd. ist Israels führendes Unternehmen, das Komplettlösungen für Industriebauten anbietet.