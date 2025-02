Erkenbrechtsweiler (ABZ). – Der Schottervertrieb Vordere Alb GmbH & Co. KG betreibt zwei Steinbrüche in Erkenbrechtsweiler und Lenningen. Die Firma Bauer mit Betrieb am Unternehmenssitz Erkenbrechtsweiler hat eine Jahreskapazität von rund 800.000 t. Gewonnen wird hochwertiges Material aus dem Weißjura.