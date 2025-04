Schreiber Baumaschinen wird Hydrema-Händler für Nord-West Niedersachsen

Die Schreiber Baumaschinen GmbH übernimmt für Nord-West Niedersachsen die Vertretung des dänisch-deutschen Herstellers Hydrema und löst damit den bisher eingesetzten Händler für Nord-West Niedersachsen ab. Henning Wulff (Regionalleiter Nord Hydrema, v.l.), Lars Niestädt (Geschäftsführer Schreiber Basumaschinen) und Hydrema-Vertriebsleiter Martin Werthenbach gaben die Partnerschaft im Rahmen der bauma bekannt. Foto: Kai-Werner Fajga / ABZ

„Wir freuen uns über den einmütigen Wechsel in der Gebietsverantwortung und sind sicher, dass unsere Kunden in der Region von dem Wechsel schnell profitieren werden“, erzählt Hydrema-Vertriebsleiter Martin Werthenbach über den strategischen Schritt. Bei Schreiber habe es im letzten Jahr einen generationsbedingten Wechsel in der Geschäftsführung gegeben. Mit Lars Harald Niestädt ändert sich auch die strategische Ausrichtung des Unternehmens.

„Mit den Marken Takeuchi, Kramer, Merlo und Schäffer und haben wir bereits Produkte von hoher Qualität und können nun mit dem Premiumprodukt Hydrema unsere Palette in der Erdbewegung erweitern. Wir kommen ja traditionell aus dem Hochbau und bewegen uns schon deshalb mit unseren Maschinen weniger in der freien Fläche, sondern dort, wo Menschen angesiedelt sind oder werden. Somit ist der City-Bagger von Hydrema genau das richtige Produkt für unseren Einsatzschwerpunkt“, stellt Lars Harald Niestädt heraus.

HYDREMA Regionalleiter Henning Wulff freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Bremer Unternehmen. „Mit dem Hauptsitz in Bremen und dem Betrieb in Bremerhaven, sowie zahlreichen Stützpunktmonteuren erreicht das Unternehmen die Kunden in den Gebieten um Aurich, Papenburg und Cloppenburg sehr gut. Die Niederlassung in Lüneburg wird mich in meinem Direktverkaufsgebiet ideal im Service unterstützen und so auch den Hamburger Raum abdecken können.“