Witten (ABZ). – Ardex bringt zum zweiten Halbjahr 2019 zwei wichtige Systemergänzungen für den Bodenbereich auf den Markt: Ardex AF 490 ist ein reaktiver 2K-PU Klebstoff für die schubfeste Verklebung von Parkett- und Massivholzböden im Innenraum. Die leitfähige Dispersionsgrundierung Ardex AF 823 dient als Grundlage für ableitfähige Böden in Spezialbereichen – ganz ohne Kupferbandnetz. Damit führt der Bauchemiehersteller die Anfang 2018 gestartete Kampagne "Deine Meisterleistung am Boden" mit durchdachten Systemen fort.

Hauptvorteil des neuen 2K-PU Parkettklebers Ardex AF 490: Er sorgt laut Hersteller für eine sichere, schubfeste Verklebung. Das sei v. a. bei der Verlegung von weniger maßstabilen Parkettelementen wie Massivholzdielen von Bedeutung, weil sich die Elemente dadurch weniger bewegten und sich nicht so schnell Fugen bildeten. "Ardex AF 490 bietet einen schnellen Festigkeitsaufbau und ist zudem leicht verstreichbar und sehr emissionsarm", sagt Daniela Poludniok, Ardex-Produktmanagerin.

Neu ist auch die sehr emissionsarme leitfähige Grundierung. Ardex AF 823 ist für Bereiche gedacht, in denen ein ableitfähiger Bodenbelag notwendig ist. Dazu gehören z. B. explosionsgefährdete Bereiche, OP-Säle, EDV-Räume und andere Bereiche mit empfindlichen elektronischen Einrichtungen. Ardex AF 823 könne hier als Leitschicht für die speziellen Bodenaufbauten eingesetzt werden – die darin enthaltenen Rußpartikel verbesserten die elektrische Leitfähigkeit, so das Unternehmen. An den Anschlussstellen sei dann lediglich jeweils ein Kupferband notwendig, das rechtwinklig zur Wand mindestens 50 cm weit auf den Untergrund geklebt wird. Eine Verlegung auf Kupferbandnetz sei dann nicht erforderlich – das spare Zeit und Geld. Anschließend könnten die ableitfähigen Bodenbeläge mit dem leitfähigen Universalklebstoff Ardex AF 2270 verlegt werden.