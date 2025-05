Laut Vereinbarung wird die PremiAL-Serie von Lixil in die CO2-reduzierten Profile von Schüco für den südostasiatischen Markt integriert.

Lixil entstand 2011 durch den Zusammenschluss von fünf japanischen Baustoff- und Wohnungsbauunternehmen und expandierte international durch die Übernahme bekannter Marken wie GROHE und American Standard.

Die Umweltstrategie des Unternehmens zielt nach eigenen Angaben auf "ero Carbon and Circular Living" ab. Mit der PremiAL-Serie, einem CO2-reduzierten Aluminium-Baumaterial, will Lixil sein Engagement für die Kreislaufwirtschaft unterstreichen. Das mittelfristige Ziel des Unternehmens sei es, bis zum Geschäftsjahr 2031 ausschließlich recyceltes Aluminium zu verwenden.

Schüco, Systemanbieter für die Gebäudehülle, bietet in Europa bereits CO2-reduzierte Aluminiumprofile in unterschiedlichen Materialgüten an. In Südostasien soll die Verfügbarkeit solcher Materialien trotz steigender Nachfrage nach nachhaltigen Baulösungen derzeit begrenzt sein.

Durch die strategische Zusammenarbeit mit Lixil will Schüco seine Geschäftspräsenz in dieser Region ausbauen. Mit der PremiAL-Serie wird Lixil zum ersten lokalen Anbieter von Schücos CO2-reduzierten Aluminium-Profilsystemen in Südostasien. Das Unternehmen verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Aluminiumrecycling und brachte 2022 PremiAL R70 auf den Markt, das zu 70 Prozent aus recyceltem Aluminium besteht. 2023 folgte PremiAL R100, nach Unternehmensangaben Japans erstes CO2-reduziertes Baumaterial aus 100 Prozent recyceltem Aluminium.

Die Kooperation ermöglicht es Schüco, CO2-reduzierte Aluminiumprodukte sowohl in Europa als auch in Südostasien anzubieten und damit die weltweit wachsende Nachfrage nach umweltfreundlicheren Profilen zu bedienen.

Lixil wird Schüco mit seiner PremiAL-Serie beliefern, die in den Werken in Thailand und Vietnam hergestellt wird.

"Diese Zusammenarbeit stärkt nicht nur unsere Präsenz auf dem Wettbewerbsmarkt, sondern unterstreicht auch unser Engagement für ökologische Nachhaltigkeit", erklärt Naoki Ikegami, General Manager der Aluminium Materials Division bei Lixil Housing Technology.

"Angesichts der weltweiten Notwendigkeit, die CO2-Emissionen in der gesamten Lieferkette zu reduzieren, hat unsere PremiAL-Serie große Aufmerksamkeit erregt."

Ian Lord, Regional Director für Südostasien, Japan, Südkorea und Ozeanien der Metal Division von Schüco, ergänzt: "Die Partnerschaft mit Lixil ermöglicht es uns, CO2-reduzierte Aluminium-Bauprodukte in den südostasiatischen Märkten anzubieten, ein bedeutender Schritt zur Förderung der globalen Dekarbonisierung und zur Erreichung unseres Ziels von Net Zero bis 2040."