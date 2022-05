Die ACO DrainBox ist eine Kombination aus Linien- und Punktentwässerung und wurde in der Schützenstraße in Hennef eingebaut. Foto: Aco Tiefbau

Hennef (ABZ). – Die modernisierungsbedürftige Schützenstraße in der nordrheinwestfälischen Stadt Hennef war kürzlich das "Versuchskaninchen" für ein Pilotprojekt, für das die Verantwortlichen auf die DrainBox von Aco Tiefbau setzten.

Die Schützenstraße ist eine unterschiedlich abschüssige Anliegerstraße. Links- und rechtsseitig befinden sich Ein- und Mehrfamilienhäuser. Eine grundhafte Sanierung der in die Jahre gekommenen Straße war notwendig. Bei der Umsetzung der Entwässerung flossen die Erkenntnisse aus den extremen Regenereignissen im ersten Halbjahr 2021 mit ein. Diese zeigten, wie stark die Straßenentwässerung ausgelastet war. Eine örtliche Besonderheit, die gerade bei Starkregen zum Tragen kommt, ist ein verrohrter Flutgraben im oberen Gelände der Schützenstraße.

Das von Feldern und Wäldern der Umgebung gesammelte Wasser fließt über eine Rohrleitung in einen Düker, der sich unterhalb der Schützenstraße befindet. Kommt es zum Überlauf des Dükers, gelangt das Wasser auf die Straße und muss zusätzlich von den Straßenabläufen gefasst werden. Um für diesen Fall gerüstet zu sein, entschied sich die Stadt Hennef für einen Testeinbau der Systemlösung ACO DrainBox City. Diese ist eine Kombination aus dem Straßenablauf ACO Combipoint PP und der Hohlbordrinne ACO KerbDrain.

Die Funktionsweise ist nach Aussage des Herstellers simpel: Das Oberflächenwasser wird sowohl seitlich über die Einlauföffnungen der Hohlbordrinne als auch über den herkömmlichen Straßenablauf aufgenommen. Mit dieser doppelten Entwässerungsfunktion erreichen die Verantwortlichen nach eigenen Angaben eine signifikante hydraulische Leistungsverbesserung.

Bei der Sanierung wurden Bürgersteige und Fahrbahn vollständig neugestaltet. Die neue Straße ist mit einer zweireihigen gepflasterten Bordrinne mit traditionellen 300 x 500 mm Straßenabläufen und einen anthrazitfarbenen Bordstein ausgestattet. In einem größeren Entwässerungsabschnitt kam die DrainBox zum Einsatz.

Zunächst setzten die Mitarbeitenden auf einer Länge von 19 m anstelle des Bordsteins die KerbDrain ein. Auf Höhe des Rinneneinlaufkastens mit Unterteil befindet sich der Straßenablauf mit einem 500 x 500 mm großen Aufsatz der Bezeichnung ACO Multitop.

Aufgrund des größeren Aufsatzes wurde in diesem Bereich die gepflasterte Bordsteinrinne aufgeweitet. Beide Systemkomponenten sind über ein Rohrstück miteinander verbunden. Der Straßenablauf erhält dadurch eine Art Doppelablauf-Funktion und ist selbst an der Sammelleitung angeschlossen. Zu der hydraulischen Leistungsverbesserung des Systems passt sich die DrainBox in die Gesamterscheinung des neuen Straßenbildes ein.

Die DrainBox ist eine Entwässerungslösung mit zweifacher Wirkung in Sachen Sicherheit und Kapazität, erläutert der Hersteller: Fällt eine Komponente durch einen überfüllten Schmutzeimer aus, kann die andere ihren Teil der Entwässerungsaufgabe weiterhin erledigen. Zudem können Anwender den Rinnenstrang in der Anschlusslänge nach Bedarf variabel ausführen. Die Erfahrungen beim Einsatz der Hohlbordrinne zeigen zwar einen geringen Verschmutzungsgrad, dennoch ist im Einlaufkasten zur Sicherheit ein weiterer Schmutzeimer integriert.