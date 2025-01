Auf der BAU 2025 in Halle C3, Stand 611, wird Schuller&Company (S&C) die neuesten Produktentwicklungen der Detailierungssoftware bocad vorstellen. bocad 2025 legt den Fokus auf höhere Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und optimalen Datenaustausch. Ein besonderes Highlight ist nach Unternehmensangaben die einfache und schnelle Integration von Punktwolken. Die benutzerfreundliche SMART-Serie wird um die Features SmartPointCloud, SmartView, SmartConnect und SmartNavigator erweitert.

bocad ist eine Design- und Layout-Software für den konstruktiven Ingenieurbau. Die Software unterstützt Konstrukteure und Ingenieure bei der Erstellung von digitalen Modellen, Integration in BIM-Projekte, automatische Nomenklaturen, Fertigungs- und Montagezeichnungen sowie digitale Auftragsdateien. bocad deckt die Bereiche Stahl-, Holz- und Fassadenbau sowie Offshore Anlagen und Mastbau ab. Die Stärke von bocad sind detailgenaue Ausarbeitungen von der Planung bis zur letzten Schraube bei unterschiedlich komplexen Bauwerken von Lagerhallen bis zum Guggenheim Museum. Die Software bildet die Verbindung der einzelnen Komponenten exakt ab, kontrolliert die Planung und liefert die Stücklisten sowie Bestelllisten.

Dadurch können die einzelnen Bauteile gefertigt, geliefert und auf der Baustelle termingerecht zusammengefügt werden. bocad wird von namhaften nationalen und internationalen Firmen eingesetzt. Prominente Bauten sind die Ferrari-Arena in Abu Dhabi, das Bahnhofsgebäude in Liège (Belgien), das Guggenheim Museum in Bilbao, das Shoppingcenter The Oculus in New York und Roots in der Hamburger HafenCity, das größte Wohnhaus aus Holz Deutschlands nach dem Cradle-to Cradle-Prinzip.

Die Schuller&Company GmbH unterstützt Unternehmen auf dem Weg zur Digitalisierung mit dem Fokus auf dem Daten- und Dokumentenmanagement und deren Visualisierung.