Stuttgart (ABZ). – Das diesjährige Schulungsprogramm des Großhändlers für Nfz-Ersatzteile winkler umfasst laut eigener Aussage ein breites Angebot an Schulungen für Nutzfahrzeuge, Omnibusse und Landmaschinen.

Das große Spektrum an Seminaren wird an insgesamt 30 Standorten angeboten und richtet sich an Einsteiger sowie Profis. Das winkler-Schulungsprogramm soll Nutzfahrzeughalter, Werkstätten, Agrarbetriebe und Omnibusunternehmen beim Erwerb von Qualifikationen und ihrer beruflichen Weiterbildung unterstützen. Es umfasst unter anderem die Bereiche Hydraulik, Nutzfahrzeugtechnik und Druckluftbremse. Weitere Informationen zu den jeweiligen Schulungen, den aktuellen Terminen sowie das Anmeldeformular erhalten Interessierte im Internet unter www.winkler.com/schulungen.