Weißenhorn (ABZ). – Eine der besten Antworten auf Herausforderungen in der Baubranche ist die praxisnahe Weiterbildung, die Vermittlung von Know-how und der gegenseitige Erfahrungsaustausch – davon ist das Unternehmen Peri überzeugt.

Das Online-Seminar "Digitale Baustelle im Industriegerüstbau" gibt Impulse für das Planen und Bauen mit den digitalen Tools des Herstellers Peri. Foto: Peri Deutschland

Fachwissen hilft, bei Bauprojekten effizient und professionell zu arbeiten und wirtschaftlich zu bleiben. Im Frühjahr 2023 bietet Peri Kunden und Interessierten daher wieder ein Schulungsprogramm rund um den Schalungs- und Gerüstbau an.

Für Fachpersonen aus dem Gerüstbau hat Peri drei Fortbildungen entwickelt, mit denen Teilnehmende ihre Kompetenz rund um die gängige Gerüstbaustelle erweitern können. Mit den Themen "Gerüstlösungen bei Sonderprojekten", "Einhausung und Verplanung" sowie "Digitale Baustelle im Industriegerüstbau" rücken Bereiche ins Blickfeld, die im Baualltag nicht immer im Mittelpunkt stehen, aber erheblichen Einfluss auf die Projektabwicklung haben können.

Anspruchsvolle Sonderkonstruktionen wie das Einrüsten von Brücken, Anlagen oder Infrastrukturbauten benötigen einiges an Expertise, um eine statisch einwandfreie und funktionale Gerüstlösung zu planen. Ein dreiteiliges Online-Seminar zeigt die gesamte Planung und Abwicklung von Sonderprojekten – von der Anfrage bis zur wirtschaftlichen Umsetzung. Die Trainer vermitteln zudem, wie die Lösungen aus dem PERI-UP-Gerüstbaukasten im Einsatz funktionieren. Gleiches gilt für die VARIOKIT-Stahlbauteile. Ähnlich aufgebaut ist die ebenfalls dreiteilige Online-Reihe rund um die Einhausung und Verplanung von Gerüsten. Schritt für Schritt zeigen die Referenten, wie Planung, Konstruktion und Kalkulation vonstatten gehen. Im Fokus stehen ingenieurtechnische Anforderungen wie Windlasten, Standsicherheit oder Konstruktionsmöglichkeiten.

Peri bietet außerdem ein Online-Seminar zum Thema "Digitale Baustelle im Industriegerüstbau" an. Digitale Tools zur 3D-Planung, virtuellen Baustellenbegehungen oder Einbindung von BIM erleichtern bei komplexen Bauprojekten die Planung und Ausführung, versichert das Unternehmen. Gerade bei gestalterisch anspruchsvollen Projekten im Hoch- und Ingenieurbau bleibt Sichtbeton ein gefragter Baustoff. Peri stellt in seiner Online-Vortragsreihe "Sichtbeton" die arbeitsteiligen Planungs- und Ausführungsabläufe im Sichtbetonbau vor. Einen Schwerpunkt setzt das dreiteilige Seminar auf die Planung und Ausführung von Sichtbeton sowie das Vorgehen bei Abweichungen der Ergebnisse. Auf andere Weise komplex sind Infrastrukturbauwerke: Ihre Umsetzung verlangt ingenieurstechnisch intelligente Lösungen. In drei Online-Fortbildungen werden jeweils anhand der konkreten Anforderungen und Herausforderungen von aktuellen Projekten Lösungsansätze für Planung und Bauausführung diskutiert.

Ergänzend zum Schulungsprogramm für das kommende Jahr bietet Peri unter dem Motto "Hands on" in den firmeneigenen Fortbildungszentren über das ganze Jahr Praxistrainings und Projektschulungen an, die individuell auf die Herausforderungen von Unternehmen und Betrieben zugeschnitten sind. Mögliche Inhalte seien dabei ebenso vielfältig wie die Anwendungen der Peri-Systeme und Lösungen. Interessierte können Termine bei den Peri-Fachberatern buchen und sich im Netz unter www.peri.de/schulungen anmelden.