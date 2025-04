Der Kran ist so ausgelegt, dass er zusammen mit dem zugelassenen 80-km/h-Fahrwerk die Anhängerlast von 3500 kg nicht übersteigt. Er kann also mit einem leichten Fahrzeug (Klasse B+E) mit zulässiger Anhängerlast bis 3500 kg transportiert werden. Foto: SChwab

Midi-Krane sind die größten Pkw-Anhängerkrane für den Transport mit 3,5 t, welche derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Das größte Modell LS 15.17A wartet mit einer maximalen Traglast von 1500 kg und bis zu 510 kg bei einer Ausladung von 17 m auf.

Das Kransortiment von Schwab umfasst mehrheitlich Oben- und Untendreher von Potain mit bis zu 75-Meter-Auslegern für Baustellen, die große Höhen und Reichweiten erfordern. Mit den kompakten Schnellmontage-Anhängerkranen ist das Produktportfolio von Schwab komplettiert, teilt der Hersteller mit. Im Fokus stehen dabei Baustellenbetreiber für Instand-haltungsarbeiten, Industriemontagen, Hallenbauten, Solarpanel-Installationen, Dach- und Holzarbeiten, Reparaturen, kleinere Bauarbeiten und Renovierungen.

Seit dem Jahr 2020 ist die Schwab GmbH laut in der DACH-Region laut eigenen Angaben Hauptimporteur der Midi-Anhängerturmdrehkrane. Seither haben sich die Krane einen Namen gemacht.

Dieser Erfolg beruht Schwab zufolge nicht zuletzt auf dem guten Preis-Leistungsverhältnis, der umfangreichen Modellpalette der Stahlturmdrehkrane und deren einfache Bedienung. Der Kran ist so ausgelegt, dass er zusammen mit dem zugelassenen 80 km/h Fahrwerk die Anhängerlast von 3500 kg nicht übersteigt. Er kann also mit einem leichten Fahrzeug (Klasse B+E) mit zulässiger Anhängerlast bis 3500 kg transportiert werden. Für den Betrieb ist ein gängiger 230-Volt-Haus-Anschluss ausreichend.

Die Optimierungen umfassen neue Schaltschränke, eine Fernbedienung mit Rückmeldung, optionale Baustellenbeleuchtung im Ausleger, die Erweiterung der Farbpalette auf zum Beispiel auch Metallic-Lacke und umfangreiche neuen Funktionen. Interessierte finden Schwab auf der bauma am Stand FS.902/4.