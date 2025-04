Freinberg/Österreich (ABZ). – Die Transport- und Baubranche steht vor Veränderungen. Effizienz, Nachhaltigkeit und digitale Vernetzung sind die Herausforderungen, die Unternehmen zu bewältigen haben. Die Schwarzmüller Gruppe will auf der bauma 2025 (Stand FN.818/4) unter dem Motto "Driven by innovation. Built for the future" Lösungen präsentieren, die diese Anforderungen erfüllen.