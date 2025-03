Der Boxenstein von FCN eignet sich in erster Linie für niedrige Füllhöhen und die Lagerung leichter Materialien. Foto: F. C. Nüdling

Da die Lagerfläche in den meisten Fällen begrenzt ist, kommt es auf eine sorgfältige Trennung der einzelnen Materialien an. Um diese so effizient wie möglich umsetzen zu können, bietet FCN nach eigenen Angaben spezielle Lagersysteme aus großformatigen Betonsteinen an, die sich ohne großen Aufwand versetzen lassen. Vorbedingung ist lediglich ein planebener Untergrund.

Mit dem Boxenstein und dem Schwergewichtsstein stehen zwei Systeme für verschiedene Anwendungsarten zur Verfügung. Der im Raster von 0,5 m versetzbare Boxenstein eignet sich in erster Linie für niedrige Füllhöhen und die Lagerung leichter Materialien.

Das aus einem Hauptstein und entsprechenden Ergänzungssteinen bestehende System findet neben dem stationären Einsatz auch Verwendung für die zeitlich begrenzte Lagerung von Materialien, beispielsweise bei Wanderbaustellen im Straßenbau. Die stabile Verbindung erfolgt horizontal und vertikal über einen Nut-Feder-Verbund.

Für schwere Materialien und erweiterte Füllhöhen bietet FCN den Schwergewichtsstein an, der im Raster 0,6 mithilfe eines Mobilbaggers zu versetzen ist. Mit drei Steinformaten im Verbundsatz lässt sich jede gewünschte Wandform realisieren. Zur Stabilisierung werden jeweils zwei Steinlagen mittels einer 15er-Rundpalisade aus Beton, die durch eine Aussparung in der Steinmitte geführt werden, verbunden. Auf diese Weise ergibt sich kein Montageversatz.

Sondermodule für Ecken oder eine Bodenverankerung werden nicht benötigt. Bei beiden Systemen lassen sich Boxengröße und –form schnell und einfach einem geänderten Bedarf anpassen. Und im Falle eines Standortwechsels sind die Boxen problemlos ab- und an neuem Ort wieder aufzubauen.