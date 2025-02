Die Kion Group will effizienter werden. Auch das Thema Personalabbau steht im Raum. Foto: Kion

Bei einem leicht verbesserten Umsatz von 11,5 Milliarden Euro (2023: 11,4 Milliarden Euro) stieg das EBIT bereinigt deutlich auf 917 Millionen Euro (2023: 791 Millionen Euro), der Free Cashflow bei 702 Millionen Euro (2023: 715 Millionen Euro), so Kion. Das neue Effizienzprogramm soll diese Dynamik sichern und den Spielraum des Herstellers für Investitionen zu erhalten.

"Kion befindet sich an einem entscheidenden Punkt in seiner Geschichte. Unsere vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 zeigen, dass wir in einem herausfordernden Umfeld starke Resultate erzielen können", sagte Rob Smith, CEO des Unternehmens. "Kion ist ein in seinen Märkten führendes Unternehmen, das von unseren Kunden und Partnern sehr geschätzt wird. Wir sind die ersten in der Branche, die mit physischer KI von Nvidia arbeiten, damit das Warenlager der Zukunft schaffen und unsere Branche neugestalten.

Um die Entwicklung unserer Lösungen in beiden Segmenten weiter voranzutreiben und die zukünftigen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, werden wir ein noch widerstandsfähigeres und agileres Unternehmen aufbauen." Mit dem Effizienzprogramm will Kion auf aktuelle makroökonomische Entwicklungen reagieren. Die europäischen Volkswirtschaften kommen nach eigener Einschätzung nur verhalten in Schwung.

Dies betreffe wichtige Kundenindustrien im Segment Industrial Trucks & Services, wo chinesische Wettbewerber ihre Marktposition in der Folge der vergangenen Pandemie ausbauten. Während interne Programme zur kontinuierlichen Verbesserung der Produkt-, Produktions- und Servicekosten bereits im Jahr 2024 in der Umsetzung gewesen seien und weiterlaufen würden, sollen weitere strukturelle Maßnahmen eine effizientere Aufstellung Kions in Europa anstreben. Dies wird sich laut dem Unternehmen voraussichtlich auf den Personalbedarf auswirken und mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen beraten, wie es die lokalen Gesetze vorsehen.

Das Effizienzprogramm soll ab dem Geschäftsjahr 2026 jährlich Kosteneinsparungen von 140 bis 160 Millionen Euro bewirken. Zur Umsetzung der Kosteneinsparmaßnahmen werden Einmalaufwendungen im Geschäftsjahr 2025 in Höhe von rund 240 bis 260 Millionen Euro erwartet, erklärt Kion. Hiervon werde der wesentliche Teil voraussichtlich im Geschäftsjahr 2025 zahlungswirksam.