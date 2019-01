Gardone Riviera/Italien (ABZ). – Schwimmbäder mit kombiniertem Außenbecken vereinen geschickt die Vorzüge eines Hallenbades mit denen eines Freiluftpools. So wie im Luxury Resort "Villa Eden Gardone" am Gardasee in Italien. Dort hat die Firma Baier aus dem badischen Renchtal für das zentrale 5-Sterne-Clubhaus mit Wellnesszentrum ein sog. Schwimmbad-Fenster gefertigt. Das Hallenbad des Wellnesszentrums ist mit einem Außenbecken kombiniert. Das Vertikalschiebefenster fungiert als transparente Durchschwimmöffnung zwischen Innen- und Außenbecken. Es ist 315 cm breit und 450 cm hoch und besteht aus einem feststehenden Element und einem beweglichen Flügel. Auf Knopfdruck trennt der bewegliche Flügel des Vertikalschiebefensters die Becken. Die sog. "Schwimmbadschleuse" wird geschlossen oder geöffnet und macht auf Wunsch ein Outdoor-Schwimmvergnügen an der frischen Luft möglich.



Für eine hohe thermische Effizienz sorgt die Ausstattung des feststehenden Fensterelements: der Rahmen aus wärmegedämmten Aluminiumprofilen und die Füllung aus Isolier-Sicherheitsglas. Um Korrosionserscheinungen zu vermeiden, sei der bewegliche Flügel aus purem Glas gefertigt worden, an dessen Seiten chlorwasserbeständige Kunststoffgleiter befestigt seien, teilt das Unternehmen Baier mit. In rostfreien Edelstahlschienen, die vom feststehenden Fensterelement bis in das Becken reichen würden, gleite der bewegliche Vollglasflügel in das Wasser, nahezu laut- und reibungslos und bis auf wenige Zentimeter Abstand zum Beckenboden.