Ein neuer Citybagger von Hydrema ergänzt die Produktvielfalt von TCA. Marc Reger (Regionalleiter Hydrema, v. l.), Martin Werthenbach (Deutschland-Vertriebsleiter bei Hydrema) Klaus Bleker (Geschäftsführer von TCA), Georg Denißen (Serviceleiter TCA) und Rouven Remy (Service-Techniker TCA) freuen sich über die beschlossene Partnerschaft. Foto: Hydrema

TCA betreibt Hydrema zufolge sechs Standorte von Koblenz bis zum Niederrhein. Mehr als 80 Servicekräfte und 28 Kundendienstfahrzeuge sollen den Service beim Kunden oder in den sechs Betriebsstätten sicherstellen, informiert der Hersteller.

"Ich bin über einen Pressebericht auf dieses Unternehmen aufmerksam geworden und war verblüfft zu sehen, dass TCA Alpen 1:1 mit den Betrieben in dem Direktgebiet operiert, das wir für uns entsprechend in der Region definiert haben", sagt Martin Werthenbach, Deutschland-Vertriebsleiter bei Hydrema. Der erste Kontakt zu Geschäftsführer Klaus Bleker sei positiv und professionell gewesen, ebenso die weiteren Gespräche, die schließlich zu der Kooperation geführt hätten. Diese besteht nach Angaben des Vertriebsleiters seit Anfang dieses Jahres. Mit einem neuen Regionalleiter habe sich das Unternehmen personell neu ausgerichtet.

"Zusammen mit Marc Reger wollen wir das Geschäft in dieser strategisch wichtigen Region für beide Unternehmen aufbauen. Vor allem aber wollen wir gemeinsam sicherstellen, dass Kunden in dieser Region durch die Anwendung von Hydrema- Maschinen für sich gewinnbringend den Nutzen der zahlreichen Alleinstellungsmerkmale dieses Premiumproduktes erfahren können", sagt Werthenbach.

Noch vor elf Jahren war Hydrema nach eigenen Angaben innerhalb von NRW nur mit einer Niederlassung in Essen präsent. Diese war aber angemietet und musste geschlossen werden. "Als ich vor über elf Jahren die Verantwortung übernahm, war mir sofort klar, dass wir in dieser Region nicht mit einer Niederlassung bestehen können", erklärt Werthenbach. Heute ist das Unternehmen nach seiner Aussage neunmal in NRW vertreten: durch den Händler Erwentraut mit Niederlassungen Hamm und Hemer, durch die Firma DiTec in Haiger (angrenzend zu NRW) und durch den neuen Servicepartner TCA mit Standorten in Alpen, Kürten, Bergheim, Geilenkirchen, Rheinbach und Kottenheim.

"Uns ist es wichtig, dass wir durch eine Zusammenarbeit mit einem anderen Hersteller nicht unsere Reputation im Markt gefährden" erläutert Klaus Bleker, Geschäftsführer von TCA. "Wir haben einen guten Namen mit unserem Produkt und auch mit unserem Service und da ist uns natürlich der Anspruch von Hydrema als Premiumprodukt nicht unsympathisch. Auch müssen wir unsere über 150 Mitarbeiter vernünftig mitnehmen, so dass sie motiviert an die neue Aufgabe herangehen."

TCA wurde 1999 als Exklusivhändler für Claas Erntetechnik, Deutz-Fahr Traktoren und Grimme Kartoffel- und Rübentechnik gegründet, informiert Hydrema. 2003 sei das komplette Traktoren-Programm von Claas in den Vertrieb übernommen und seit 2008 ebenfalls exklusiv verkauft worden. Ebenfalls zur Kompetenz des Unternehmens zählen Vertrieb, Miete und Service von Clark-Gabelstaplern und Radladern von Giant Tobrocco.

Nach Einschätzung des Herstellers ist eine Win-Win-Win-Situation geschaffen worden, für Kunden, für TCA und für Hydrema. "Immer wieder hörten wir in den vergangenen Jahren von Kunden, dass sie wissen, dass Hydrema ein hoch interessantes Produkt ist, aber man nicht weiß, wo der nächste Service ist. Diese Frage ist nun von Koblenz bis hoch nach Emmerich eindeutig und bestens beantwortet", hält Werthenbach fest.

Auf der Hausausstellung am 9. März in Alpen wollen sich die Unternehmen erstmals gemeinsam präsentieren. Zahlreiche Maschinen von Hydrema werden zu sehen sein, die man nach eigenen Angaben direkt über den Hersteller mieten kann – unter Einbindung der TCA-Standorte zur Abholung oder Rücklieferung. Regionalleiter Marc Reger freut sich bereits jetzt darauf, seinen Kunden den neuen Servicepartner von Hydrema vorzustellen. "Ich bin mit zwei Visitenkarten unterwegs; die eine steht für Hydrema und die andere für unseren exzellenten Service durch TCA.