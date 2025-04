Cossé Le Vivien/Frankreich (ABZ). – Das französische Unternehmen Secmair gehört seit fast zwei Jahrzehnten zur Fayat-Gruppe, zu der auch Bomag zählt, und sieht sich selbst seit 1981 als der europäische Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von Straßeninstandhaltungsmaschinen.

Das Synchronsprühgerät "Chipsealer" ist für vorbeugende Instandhaltung mit Asphaltemulsion gedacht.

"Mit dem umfassendsten Angebot an Straßeninstandhaltungsgeräten, von der Oberflächenbehandlung über Kaltasphalt bis hin zur Rissüberbrückung und Schlaglochbehandlung, bietet Secmair für jede Straßeninstandhaltungsanforderung die passende Lösung", sagt der Hersteller. Der Produktionsstandort von Secmair sei eine einzigartige Plattform für modernste Produktindustrialisierung und übergreifende Komponenten und gewährleiste so höchste Zuverlässigkeit und erstklassigen Kundendienst.

Zur bauma stellt das Unternehmen verschiedene Fahrzeuge zur Oberflächenbehandlung vor, zur Produktpalette zählen etwa das Synchronsprühgerät "Chipsealer", das Bindemittel-Spritzgerät "Serviroute" oder der das vollelektrische Sprühgerät "The Box".

Zum Synchronsprühgerät "Chipsealer" erklärt Secmair, dass die Straßeninstandhaltung einen erheblichen Kostenfaktor für Projektträger und -manager darstellt, die ihre kurz-, mittel- und langfristigen Instandhaltungsausgaben im Rahmen des verfügbaren Budgets optimieren möchten.

In diesem Zusammenhang seien vorbeugende Instandhaltungstechniken für Projektträger von großem Interesse, da sie eine zufriedenstellende Qualität der Instandhaltung ermöglichten und gleichzeitig die Straßenstruktur erhielten. Dadurch würden kostspieligere Instandhaltungsarbeiten vermieden. Die vorbeugende Instandhaltung mit Asphaltemulsion, einem Bitumen-Wasser-Gemisch, sei daher besonders umweltschonend, sofern sie kalt durchgeführt werde. Dies reduziere die Treibhausgasemissionen auf der Baustelle. Der Chipsealer sei daher die ideale Maschine, um Rentabilität und Dekarbonisierung bei Straßeninstandhaltungsarbeiten zu kombinieren. Dadurch werde die Anzahl der Maschinen auf der Baustelle begrenzt und die Einsatzzeit optimiert, was den CO2-Fußabdruck der Baustelle reduzieren helfe. Chipsealer sind mit einem Computer und einem Cockpit ausgestattet, um die Dosierung anhand verschiedener Parameter wie Bewegungsgeschwindigkeit, Arbeitsbreite, Körnung und Straßenprofil zu regeln.

Die wesentlichen Funktionen sind durch die SMART CAB-Kombination aus Touchscreen, Joystick und Tasten leichter zugänglich. Hinter Serviroute verbirgt sich laut Hersteller ein hochmodernes, vielseitiges Bindemittel-Spritzgerät. Serviroute ist demnach die ideale Maschine für Heißmischteams, da sie ein komplettes System zur Herstellung der Hängeschicht biete, ferner Wasser- und Kraftstofftanks zum Befüllen der Maschinen vor Ort, die Möglichkeit zum Hinzufügen von Kalkmilch und Dope-Optionen sowie weitere mögliche Verbesserungen.

Der SERVIROUTE SPM verfüge neben seinen üblichen Funktionen zum Ausbringen von Bitumenemulsion und als Betankungsstelle über eine Schmelzoption, die aus einer Plattform, einem Kitt-Tank, einem indirekten Heizsystem, einem Zirkulationssystem und einem Ausbringsystem für das Dichtmittel bestehe. Das Ausbringsystem ist in einem Gelenk-arm positioniert.

The Box ist ein vollelektrisches Sprühgerät, das die Erwartungen von Kunden erfüllen soll, die eine effiziente und umweltfreundliche Maschine suchen. Das Fahrzeug ermögliche den Einsatz in Niedrigemissionszonen und gewährleiste ein Arbeiten mit der gleichen Effizienz wie ein thermisches Modell, sagte der Hersteller. Das Auf- und Abfahren des Sprühbalkens, das Öffnen und Schließen sowie alle Funktionen zum Ausbringen der Emulsion über die Handlanze oder den Sprühbalken erfolgen elektrisch – ohne zusätzlichen Wärmemotor oder Kupplung zum Lkw-Motor. Secmair ist zu finden an Stand FS.1009.