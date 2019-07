Braunschweig (ABZ). – Der Tauwerkspezialist Seilflechter aus Braunschweig hat seine Produktion erweitert und konnte jetzt eine 1400 m² große Halle einweihen. Nach endlos erscheinenden vier Jahren wurde die Baugenehmigung erteilt. Seilflechter durfte auf dem Betriebsgelände eine neue Halle errichten. Zuvor wurde der Grund und Boden mehrfach wissenschaftlich untersucht und die Flora und Fauna auf dem Gelände nach evtl. seltenen Pflanzenarten, Vögeln und Eidechsen "abgesucht". Am Ende gab es grünes Licht.

Nach dem die Halle gebaut war, konnte der Maschinenpark um neue Flechtmaschinen erweitert werden. Diese Maschinen können textile Seile bis 60 mm produzieren und bspw. bei 14 mm Novoleengarne Produktionslängen von bis zu 3000 m pro Maschineneinsatz flechten. Der gesamte, nachfragestarke Nautic-Produktbereich in Form von Leinen, Festmachern und Ankerleinen profitiert von den neuen Maschinen. Aber auch für die Sortimentssegmente Forst, Offroad, Industrie und Veranstaltung führt die Produktionserweiterung zu nachhaltigen Optimierungen. Die Produktionsprozesse seien jetzt noch effizienter und trotzdem laufe momentan, aufgrund der großen Nachfrage, ein 2-Schicht-System, in dem die neuen Maschinen 24 Std. pro Tag im Einsatz sind.

Neben der Effizienzsteigerung sei ein weiterer, erfreulicher Effekt der Produktionserweiterung die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Inzwischen verfügt Seilflechter über gut 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort in Braunschweig. Jedes Jahr werden junge Menschen u. a. zum Seiler ausgebildet. Auch auf diesem Gebiet wird Tradition gelebt und gefördert. Insgesamt blickt das Familienunternehmen mit der langen Tradition von fast 275 Jahren in eine erfolgreiche Zukunft. Mit hoher Innovationsfreude und hoher Investitionstätigkeit, soll die Spitzenposition im Markt verteidigt und ausgebaut werden.