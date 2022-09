Geda Transportbühnen kommen laut Hersteller auf vielen Großbaustellen zum Einsatz, wie hier auf der Baustelle des "Airportcenter Dresden". Foto: Geda

Asbach-Bäumenheim (ABZ). – In diesem Jahr feiert das Prestigeprodukt des mittelständischen Industrie- und Bauaufzugsherstellers sein 25-jähriges Jubiläum. Das Unternehmen feiert als Erfinder die Markteinführung der Geda Transportbühnen. Seit über 90 Jahren ist das bayrische Unternehmen laut eigener Aussage einer der Marktführer im Bereich der Höhenzugangstechnik. Bis heute gibt es demzufolge kaum eine Baustelle, an welcher keine Geda Transportbühne zu finden ist. Mit einer hohen Eigenfertigungstiefe, einzigartigem Know-How und der bekannten GEDA-Qualität "Made in Germany" bieten diese Zahnstangenaufzüge nach Angaben des Herstellers unerlässliche Dienste an jeder Baustelle.

Vor über einem Vierteljahrhundert forderte die Baubranche eine effiziente, preiswerte und flexible Lösung für den vertikalen Transport von Material und Personen auf der Baustelle, erinnern sich die Verantwortlichen. Herkömmliche Materialaufzüge waren bereits auf dem Markt etabliert, jedoch war damals ein Personentransport strengstens untersagt. Dieser Forderung nahm sich die Geda GmbH an und entwickelte die Geda Transportbühne. Die erste verkaufte Transportbühne war eine Geda 1200 ZP und wurde auf der Baustelle "Airport-Center" in Dresden in Betrieb genommen. Hier konnte sie sofort punkten und so begann die Erfolgsgeschichte und eine Legende wurde geboren, blicken die Verantwortlichen zurück.

Bereits ein Jahr später konnten die nächsten Transportbühnen auf der bauma 1998 vorgestellt werden. Zwei neue Modelle Geda 500 ZP und 1500 ZP erweiterten die Serie. Die Erwartungen waren groß und konnten bei einem Paradebauprojekt, direkt am Berliner Reichstag, laut Hersteller erfüllt werden. Ein persönliches Treffen zwischen dem heutigen geschäftsführenden Gesellschafter, Johann Sailer, Vertriebsleiter Josef Hafner und dem damaligen Bundestagsabgeordneten Hans Raidel besiegelte das Vorhaben.



"Der Name Geda steht weltweit für einzigartige Qualität "Made in Germany". Diesen Ruf haben wir mit Sicherheit auch unseren Transportbühnen zu verdanken. Beginnend mit einer Vision, wollten wir den Transport von Personen und Material revolutionieren und nach 25 Jahren können wir nun festhalten: Es ist gelungen", so Johann Sailer, geschäftsführender Gesellschafter Geda GmbH. Ein Jahr später wurde mit der Einführung des Geda 500 Z/ZP auch der Produktname angepasst. Diese Bezeichnung wurde erst im Jahre 1999 etabliert und vereint nach Angaben des Herstellers in nur einer Maschine Lastenaufzug (Z) und Transportbühne (ZP). Mit einer überarbeiteten Steuerung wurde demnach die Beförderung von Personen und Material kinderleicht.

Mit der Jahrtausendwende hat sich auch im Hause Geda einiges getan. Die Bauaufzugssparte von Ebbs & Radinger aus Wien konnte übernommen werden und so auch neue Marktsegmente. Der ERA 1200 Z/ZP und Geda 1500 Z/ZP wurden in die Transportbühnen-Familie aufgenommen. 2005 war es dann soweit: Die laut Hersteller lang geforderte Transportbühne für den permanenten Bereich stand für den Verkauf bereit. Im Jahr 2008 konnten nun auch Baustellen mit extrem begrenzten Platzverhältnissen optimal bedient werden, mit dem neuen Geda 300 Z/ZP. Durch verschiedene Bühnenvarianten bieten die Geda Transportbühnen maximale Flexibilität, betont der Hersteller.

Fast zeitgleich zu der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro wurde der Geda 3700 Z/ZP vorgestellt. Seither bietet Geda ein Gerät, das den Marktanforderungen nach höheren Tragfähigkeiten gerecht wird. Im Jahr 2021 wurde dann eine freistehende Transportbühne, der Geda 1500 Z/ZP F vorgestellt. Sobald keine Verankerung möglich ist, kann dieses Gerät freistehend, ohne Verankerung eingesetzt werden, erklärt der Hersteller. Geda geht nach eigener Aussage immer auf die unterschiedlichsten Marktanforderungen ein und so ist eine neue Transportbühne entstanden. Neue und besondere Features mit einer optimalen Traglast zeichnen dieses Gerät aus.