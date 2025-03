Berlin (ABZ). – Die Holzbau Akademie in Berlin beginnt nach eigenen Angaben mit ihrem ersten Seminarprogramm und will damit gezielt den Wissenstransfer im modernen Holzbau stärken.

Die Holzbau Akademie will den nachhaltigen Einsatz von Holz als Baustoff fördern. Die Verwendungsmöglichkeiten sind tatsächlich vielfältig. Foto: Koalition für Holzbau

Zum Start der Akademie kam der Beirat der Akademie zu seiner Gründungssitzung zusammen, um strategische Weichen für die Weiterentwicklung des Holzbaus in Deutschland zu stellen. Die Akademie, eine gemeinsame Initiative der "Koalition für Holzbau" (KfH) und des "Europäischen Bildungszentrums der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft" (EBZ), richtet sich an Projektentwickler, Wohnungsbauunternehmen, Bauherren, Planer, Architekten, Sachverständige sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung.

Der Beirat der Akademie ist prominent besetzt mit Ina Scharrenbach (Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen), Paul Johannes Fietz (Vorstand der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben), Daniel Riedl (Mitglied des Vorstands der Vonovia SE), Birgit Wittkowski (Direktorin bei der PD Beraterin der öffentlichen Hand), Ulrich Schiller (Geschäftsführer HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH), Alexander Rychter (Vorstand/ Verbandsdirektor VdW Rheinland Westfalen), Ralf Schekira (Geschäftsführer wbg Nürnberg GmbH) und Thomas Willemeit (Gründer GRAFT Gesellschaft von Architekten mbH).

Allen Beteiligten der Akademie ist klar: Die steigenden regulatorischen Anforderungen an klimafreundliches und ressourcenschonendes Bauen erfordern zunehmend spezialisierte Fachkenntnisse. Darum hat sich die Holzbau Akademie selbst auf die Fahnen geschrieben, praxisnahe Weiterbildungsmöglichkeiten für die Bau- und Immobilienbranche bieten zu wollen. So geht derzeit das erste Seminarprogramm auf Themen ein wie Kreislaufwirtschaft im Holzbau, brandschutztechnische Anforderungen der neuen Musterholzbaurichtlinie (MHolzBauRL) und die Anwendung des Vergaberechts für nachhaltige Bauprojekte. "Für die 'Koalition für Holzbau' ist die Holzbau Akdademie ein Meilenstein, um den mehrgeschossigen Holzbau in Deutschland weiter voranzubringen", erklärt Lorenz Nagel von PRIMUS Developments und Sprecher der Ambassadeure der KfH. "Mit Experten aus Praxis, Wissenschaft und Politik schaffen wir eine Plattform, die Wissen bündelt, Fachkräfte weiterbildet und konkrete Lösungen für die Baupraxis liefert."

Die Koaliltion für Holzbau ist eine Initiative für das nachhaltige Bauen mit Holz und sie bindet nach eignen Angaben Experten ein, um in Richtung Politik und Ministerien aber auch in die Immobilienwirtschaft hinein den Transformationsprozess für den modernen Holzbau zu kommunizieren.

Nicht vergessen werde dabei, dass der Wald die Grundlage für eine funktionierende Wertschöpfungskette ist. Die sogenannten Ambassadeure (ähnlich einem Board) können mit ihrem unterschiedlichen Fachwissen beweisen, dass diese Baumethode heute schon flächendeckend umsetzbar ist. Die Initiative will aufklären, Möglichkeiten und Lösungen von der Planung, dem Bau bis hin zur Wirtschaftlichkeit aufzeigen.