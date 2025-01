Odijk/Niederlande (ABZ). – Die Sempergreen Gruppe freut sich, eine Partnerschaft mit Over Easy Solar bekannt zu geben. Die doppelseitigen vertikalen PV-Paneele des norwegischen Unternehmens sind speziell für eine nachhaltige und äußerst kosteneffiziente Kombination mit Gründächern konzipiert. Die Sempergreen-Leichtbau-Solar-Gründächer wurden im März 2024 auf der Fachmesse Solar Solutions Amsterdam vorgestellt. Dort gewann die innovative Lösung den zweiten Platz bei den Best Innovation Awards.

Ein Gründach mit Over Easy Paneelen an an der Løren Schule in Oslo. Foto: Sempergreen

Durch die neue Vertriebspartnerschaft sind die Over Easy Vertikal-PV-Paneele für Gründächer in ganz Europa verfügbar. Das spezielle Design von Over Easy Solar ermöglicht es, die leichten VPV-Module ohne Ballast zu installieren, ohne dass eine mechanische Befestigung auf dem Dach erforderlich wäre. Auf diese Weise wurde eine VPV-Einheit von 11 kg/m² geschaffen, teilt das Unternehmen mit. Das geringe Gewicht der Module ermöglicht ein solares Gründach mit einem gesättigten Gesamtgewicht von 51 kg/m². Damit bietet Sempergreen nach eigenen Angaben das leichteste Solar-Gründachsystem auf dem Markt.

Die Module werden mit weniger Material gebaut, benötigen kein Montagewerkzeug und keinen Ballast. Außerdem ist die Dachfläche optimal mit Begrünung und PV-Paneelen bedeckt. Infolgedessen hat dieses System eine relativ geringe CO2-Belastung. Das macht es zu einer Lösung sowohl für neue als auch für bestehende Gebäude, die ihre Energieeffizienz steigern und ihren CO2-Fußabdruck verringern wollen. Darüber hinaus sind die Plug & Play-Einheiten mit einer Installationszeit von nur 15 min/kWp zehnmal schneller zu installieren als herkömmliche Solarsysteme, informiert das Unternehmen.

Durch die vertikalen PV-Paneele können sich die Pflanzen und die Sonnenkollektoren gegenseitig verstärken. Die Pflanzen der Dachbegrünung reflektieren das Sonnenlicht auf die Sonnenkollektoren (Albedo-Effekt) und sorgen für Kühlung auf dem Dach. Dadurch wird die Energieproduktion dieser PV-Lösung erheblich gesteigert. Aufgrund der vertikalen Installation erhält das Gründach ausreichend Licht und Regenwasser, die Pflege ist einfach. Trygve Mongstad, Gründer und CEO von Over Easy Solar: "Unsere Lösung ist speziell darauf ausgelegt, mit Pflanzen zu harmonieren. Diese Partnerschaft mit Sempergreen wird zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen, indem das Potenzial städtischer Dächer maximiert wird. Gemeinsam werden Over Easy Solar und Sempergreen die Bausteine für zukunftssichere und doppelt nachhaltige Dächer liefern, die sowohl für bestehende als auch für neue Gebäude geeignet sind."

Die vertikalen, bifazialen Solarmodule von Over Easy Solar fangen das Licht auf zwei Seiten ein, was zu einem hohen Energieertrag während des Tages führt. Die vertikale Anordnung und die doppelseitigen Paneele sorgen außerdem für eine gleichmäßigere Energieverteilung, wodurch das Risiko einer eventuellen Überlastung des Netzes verringert wird. Dieses einzigartige Energieproduktionsprofil mit zwei Spitzenproduktionszyklen pro Tag, mehr produktiven Stunden und guter Leistung bei winterlichen Bedingungen unterscheidet das Over Easy Solar-System von herkömmlichen Solarsystemen und sorgt für einen sehr hohen Ertrag pro Watt Peak. Kai van Gool, Business Development Manager Sempergreen: "Begrünte Dächer und Solardächer müssen nicht mehr gegenseitig Zugeständnisse machen. Jetzt ist es noch einfacher, Dächer mit beiden Lösungen optimal nachhaltig zu gestalten. Das führt nicht nur zu einem grüneren Wohnumfeld und einer Erhöhung der Biodiversität, sondern sorgt auch für eine mehrfache Wertsteigerung des Gebäudes. Wir freuen uns sehr, dass Sempergreen als Vertriebspartner eine fantastische Leichtbaulösung sowohl für neue, sogenannte grün-gelbe Dächer, als auch für Nachrüstungen auf bestehenden Sedum-Dächern ermöglicht."

Das Unternehmen stellt aus auf der BAU in Halle A3, Stand 339.