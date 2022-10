Senat diskutiert Kreislaufwirtschaft

Berlin (ABZ). – Der Berliner Senat veranstaltet gemeinsam mit dem Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel (VDPM) und dem Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GDH) am 25. November 2022 den 2. Fachdialog "Kreislaufwirtschaft bei Dämmstoffen".

Wie bei der Premiere wird auch die zweite Auflage als Webkonferenz durchgeführt, die Teilnahme ist kostenlos. Das Programm von 9.30 bis 13 Uhr liefert laut den Veranstaltern unter anderem Infos zu bauordnungsrechtlichen Anforderungen beim Re-Use von Dämmstoffen, gibt den aktuellen Stand wieder beim Recycling von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) und präsentiert den beispielhaften Aufbau einer mobilen Recycling-Anlage zum Rückbau von WDVS.

Im weiteren Verlauf wird die Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt (VwVBU) als Entwurf für ein neues Leistungsblatt für Dämmstoffe vorgestellt. Darin legt der Berliner Senat fest, welche Anforderungen an Dämmstoffe künftig in der Hauptstadt gelten sollen. Bereits im Vorfeld hat es dazu einen intensiven Austausch der Experten mit dem Berliner Senat gegeben. In kurzen Statements erläutern die maßgebenden Dämmstoff-Fachverbände ihre Sichtweisen zu diesem Themenkomplex und zum jeweiligen Stand der eigenen Schritte hin zum angestrebten Cradle-to-cradle-Prinzip. Anmeldungen sind unter www.fachdialog.de möglich.