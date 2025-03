Mit der Einführung des neuen Raupen-Teleskopkrans vom Typ 6203 E, der eine maximale Traglast von 200 Tonnen und eine Auslegelänge von bis zu 78 Metern aufweist, erweitert Sennebogen sein Sortiment um das nun mit Abstand größte und leistungsstärkste Modell der Reihe. Grund der Erweiterung ist laut Hersteller, dass immer mehr Bauunternehmer und Kranvermieter die Vorteile von Raupen-Teleskopkranen erkennen und für diese immer mehr Einsatzmöglichkeiten finden. Foto: Sennebogen

Mit der Einführung des neuen Raupen-Teleskopkrans vom Typ 6203 E, der eine maximale Traglast von 200 t und eine Auslegelänge von bis zu 78 m aufweist, erweitert das Unternehmen sein Sortiment um das nun mit Abstand leistungsstärkste Modell der Reihe. Eine überarbeitete Maschinensteuerung rundet alles ab.

Mittlerweile fest etabliert am internationalen Markt, erkennen immer mehr Bauunternehmer und Kranvermieter die Vorteile und Vielseitigkeit von Raupen-Teleskopkranen und finden zunehmend Einsatzmöglichkeiten. "Sennebogen hat mehr als 33 Jahre Erfahrung mit Mobil- und Raupen-Teleskopkranen", erklärt Geschäftsführer Erich Sennebogen. "Ein Markttrend, den wir beobachten, ist die wachsende Nachfrage nach großen Raupentelekranen. Um dem gerecht zu werden, erweitern wir mit dem neuen 200-Tonner unser Sortiment nun deutlich." Die Variante 6203 E ist das nunmehr zehnte Raupentelekran-Modell im Sortiment des Herstellers und spielt seine Stärke vor allem dann aus, wenn hohe Kapazitäten bei wechselnden Ausladungen und schwierigen Baustellenbedingungen gefordert sind. Angetrieben wird der Kran durch einen effizienten 194 kW starken Dieselmotor der Stufe V – der mit Motoren der Stufe V, auf Wunsch mit HVO betrieben werden kann.

Hohe Traglasten meistern

Der Antrieb der Haupt- und Zusatzwinden erfolgt durch hochdruckgeregelte Verstell-Hydraulikmotoren, die sie auf eine Zugkraft von je 135 kN und Seilgeschwindigkeiten von bis zu 115 m/min. bringen. Prädestiniert sei die Maschine für die schwere Betonfertigteilmontage, den Brücken- und Infrastrukturbau, sowie als Service- und Hilfskran beim Bau von Windkraftanlagen. Der 6203 E verfügt über einen sechsteiligen Pin-Boom-Ausleger, der auf bis zu 56,4 m austeleskopiert werden kann. Das Pin-Boom-Teleskopiersystem erweist sich laut Hersteller als besonders leicht und stabil und erzielt daher auch bei weiten Ausladungen und langen Auslegerlängen beste Traglasten. Beim 200-Tonner erhöht nun ein weiterer Bolzpunkt bei 90 % Ausschub bei jedem Teleskopteil die Steifigkeit des Auslegers zusätzlich, wodurch die Traglasten auch bei großen Längen stattlich sind. Sein Können demonstriert der 6203 unter anderem bei langen Auslegerlängen – extrem stark zeigt er sich Sennebogen zufolge aber bei kurzen Auslegerlängen und bei bis zu 4° Schrägstellung. Daher empfehle sich die Maschine für Aufgaben auf unebenen Baustellen. Die Reichweite kann auch mit einem hydraulisch verstellbaren Spitzenausleger auf bis zu 78 m verlängert werden – eine Option, die ihn für den Hochbau qualifiziert. Um die Bedienung einfach zu halten, sind mit 16 "Extend Modes" die effektivsten Auslegerkonfigurationen voreingestellt.

Der teleskopierbare Raupenunterwagen hat eine maximale Spurbreite von 6 m, die je nach Anforderung der Baustelle auf bis zu 3,5 m verringert werden kann. Durch die robuste Konstruktion des Unterwagens und die hohen Traglasten in Schrägstellung zeigt sich der 200-Tonnen-Telekran vor allem bei Pick-and-Carry-Aufgaben leistungsstark und kann mit 100 % der angegeben Traglast am Haken verfahren. Außerdem kann er die angegebenen Traglasten volle 360° schwenken. Die serienmäßig verbauten 1000 mm Zwei-Steg-Bodenplatten bieten darüber hinaus maximale Stabilität und minimieren den Bodendruck, erläutert der Hersteller. Bei sensibleren Untergründen können zudem optional langlebige Polyamid-Platten eingesetzt werden, damit diese keine Beschädigungen davontragen. Auch dieser Telekran kann mit der Großraumkabine Maxcab ausgestattet werden. Diese kann serienmäßig um 20° geneigt werden, weshalb sie dem Fahrer immer optimale Sicht auf die Last bietet. Als Option kann die Kabine darüber hinaus hydraulisch auf 5,7 m Sichthöhe gefahren und um 30° geneigt werden. Ein Highlight ist die neue Maschinensteuerung SENCON Load Control (SLC). Um dem Fahrer die Bedienung des Krans so angenehm wie möglich zu machen, wurde nach Automotive-Standard ein weiteres, separates Steuerungssystem mit einem eigenen Bildschirm in die Kabine integriert. Das neue System iergänzt das bestehende SENCON-System und liefert auf einem Display neben der Lastmomentbegrenzung alle Daten zum Hebevorgang. Auch die "Extend Modes" können hier eingestellt werden. Zusätzlich gibt es eine in Echtzeit kalkulierte Bodendruckanzeige. Die Bedienung des Touchdisplays ist besonders einfach und intuitiv, versichert der Hersteller. Diagnosedaten zu Maschine und Motor befinden sich weiterhin im SENCON-System.

Einfacher Transport

Der Kran weist ohne Laufradträger eine Transportbreite von 3 m auf und kann in sieben Einheiten transportiert werden. Um das Transportgewicht möglichst gering zu halten, ist die zweite Winde über das Ballastablageeinrichtung problemlos abnehmbar. Dies bedeutet eine Gewichtseinsparung von etwa 2,6 t. Auf der Baustelle angekommen, kann sich der

200-Tonner selbst von einem Tieflader entladen und in wenigen Schritten montieren.

Im Hinblick auf die Servicefreundlichkeit glänzt der Kran laut Sennebogen durch die bewährte Technik des Maschinenexperten, die Overengineering nach dem Motto "keep it simple" vermeidet. Das bedeutet, dass auch weiterhin dort auf Hydraulik und Elektrik gesetzt wird, wo Elektronik keinen Mehrwert bringt. Die übersichtliche Anordnung aller Wartungs- und Servicepunkte sowie eine eindeutige Kennzeichnung der Bauteile erleichtern die Orientierung und sorgen dafür, dass die Maschine im Servicefall schnell wieder verfügbar ist. Modernste Motoren-, Antriebs- und Abgassysteme sowie großdimensionierte Leitungen und Ventile sorgen für Effizienz im Betrieb und schonen Geldbeutel und Umwelt.

Messebesucher finden Sennebogen auf dem Freigelände am Stand FM.712.