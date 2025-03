Straubing (ABZ). – Der niederbayerische Hersteller von Materialumschlagmaschinen und Krantechnik Sennebogen und der nordrhein-westfälische Hersteller von Großwälzlagern Rothe Erde feiern in diesem Jahr das 66-jährige Bestehen ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit.

Zum Jubiläum übergaben Alexander Jerrhof (v. l.) und Peter Küpper von Rothe Erde dem unternehmenseigenen Erich Sennebogen-Mu- seum als Ausstellungsstück ein doppelreihiges Kugellager, das baugleich mit dem ersten gelieferten Modell von 1959 ist. Foto: Sennebogen

Seit 1959 liefert Rothe Erde Großwälzlager für die Maschinen von Sennebogen, teilte das Unternehmen jetzt mit..

Sennebogen blicke als traditionelles, familiengeführtes Unternehmen auf eine 73jährige Erfolgsgeschichte zurück. Mit einem breiten Spektrum an Lösungen für die Bauwirtschaft und den Materialumschlag nehme das niederbayerische Unternehmen mit mittlerweile über 2200 Mitarbeitern in diversen Branchen eine führende Rolle ein. Mit Trägergeräten, Umschlagbaggern, Teleskopladern, Kranen und Seilbaggern bis zu einem Einsatzgewicht von 420 Tonnen bietet Sennebogen seinen Kunden nach eigenen Angaben die größte Vielfalt an branchen- und kundenspezifischen Lösungen.

Als Produzenten von Großwälzlagern ist Thyssenkrupp Rothe Erde spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Wälzlagern und nahtlos gewalzten Ringen. In enger Zusammenarbeit entwickelten die über 6000 Mitarbeiter des Dortmunder Unternehmens kundenspezifische Lösungen für den Maschinenbau, die einzigartig im Hinblick auf die Bauweise, die Materialbeschaffenheit und die Performance seien, erklärt Sennebogen.

Die Zusammenarbeit begann laut Sennebogen 1959 mit einem doppelreihigen Kugellager, das aus dem Ruhrgebiet auf die Reise nach Niederbayern geschickt wurde. "Heute liefern wir vom einreihigen Kugellager für Materialumschlagmaschinen mit kleinen Auslegerlängen bis hin zum dreireihigen Rollenlager für Hafenkräne mit einer Traglast von bis zu 90 Tonnen für nahezu das gesamte Sennebogen-Portfolio", erklärt Alexander Jerrhof, Sales Industry Account Manager bei Rothe Erde.

Erich Sennebogen, Geschäftsführer von Sennebogen, ergänzt: "Die Qualität und Zuverlässigkeit der Komponenten von Rothe Erde bilden seit Jahrzehnten eine verlässliche Basis für unsere innovativen und zuverlässigen Premiumprodukte. Wir schätzen die langjährige Zusammenarbeit und freuen uns auf viele weitere Jahre gemeinsamer Innovation."