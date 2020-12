"Für die zukunftsfähige Gestaltung des Universitätsklinikums Tübingen ist es von zentraler Bedeutung, die bauliche Infrastruktur zu modernisieren und weiterzuentwickeln", erläutert Andreas Wiegel, Universitätsklinikum Tübingen. Vor diesem Hintergrund werden derzeit zahlreiche Bauprojekte am Universitätsklinikum Tübingen umgesetzt. So etwa der neue Anbau für Pränatal- und Kinderwunschambulanz mit dazugehörigem Labor. In den beiden darüber liegenden Geschossen ist die Versorgung gynäkologischer Patientinnen sowie Wöchnerinnen geplant. Bis es soweit ist, wurde die Bettenkapazität mit der Aufstellung von zehn Modulen schon in diesem Jahr erweitert, insbesondere um den steigenden Geburtszahlen in Tübingen und dem damit verbundenen zusätzlichen Bedarf an Betten beziehungsweise an Bettenstationen Rechnung zu tragen. Auf diese Weise sichert die neue (Modul-)Abteilung den laufenden Klinikbetrieb, während weitere umfangreiche Arbeiten am Klinikum durchgeführt werden können.

Nach Abwägung verschiedener Alternativen entschieden sich die Baupartner für den Einsatz der mobilen Kunststoffbaustraße von thyssenkrupp Infrastructure. Bei den Kunststoffelementen handelt es sich um echte Leichtgewichte. Für den An- und Abtransport sind keine Spezialfahrzeuge nötig. Ein einziger Lkw kann je nach Größe bis zu 75 Platten transportieren. "Entsprechend niedrig sind die Transportkosten", erklärt Nicole Wehrle, Produktmanagerin Baustraßensysteme, thyssenkrupp Infrastructure GmbH. Die Elemente bestehen aus Polyethylen, verfügen über die Abmessungen 3000 mm x 2400 mm x 45,5 mm und sind weitestgehend ohne vorherige Erdarbeiten verlegbar. Trotz ihres relativ geringen Eigengewichtes von rund 280 kg pro Platte beträgt die Traglast in Abhängigkeit vom Untergrund rund 160 t/m². Hinzu kommt: "Die Elemente sind einfach und schnell zu verlegen und sorgen für eine optimale Lastverteilung", so Wehrle weiter. "Das trägt zu wirtschaftlichen Abläufen auf der Baustelle bei." Ebenso erwähnenswert ist, dass die Elemente der Kunststoffbaustraße auf fast jedem Untergrund eingesetzt werden können. "So etwa zum Schutz des Untergrunds bei temporären Baustellenzufahrten", wie Matthias Schel, Fachberater thyssenkrupp Infrastructure GmbH, ergänzt. "Darüber hinaus eignet sich die Kunststoffbaustraße als Wegeverbreiterung oder Lagerfläche, ebenso wie als Kran- und Montageplattform."



An einem Dienstag wurden die Baustraßenelemente zum Klinikgelände geliefert und dort von einem Lkw mit Ladekran und einem großen Stapler verlegt. Dabei handelte es sich nach Aussage von Pichl um ein regelrechtes Puzzle, das es zu lösen galt. Allerdings hätten die leichten und flexibel handhabbaren Platten, die sich dem Untergrund aufgrund ihrer Werkstoffeigenschaften durchaus anpassen könnten, diese Aufgabe relativ leicht gemacht. Nachdem die gepflasterte Zufahrt und die Wiesenflächen ebenso wie der Aufstellplatz für den Mobilkran entsprechend ausgelegt waren, wurden die bestellten zehn Module in Krölpa verladen und in der darauffolgenden Nacht nach Tübingen transportiert. Die jeweils 17,7 m langen, 4,2 m breiten und 3,4 m hohen Module verfügen über einen hohen Vorfertigungsgrad. "Dieser liegt je nach Ausstattung bei rund 90 Prozent und sorgt neben der extrem kurzen Bauzeit dafür, dass der Klinikbetrieb, die Patientenversorgung und die Krankenhausstruktur weitestgehend störungsfrei bleiben," erklärt Projektleiter Dimitrij Koloschkin, Cadolto Modulbau GmbH. Die unter Beachtung von Schallschutz-, Brandschutz- und Wärmeschutzauflagen vorgefertigten Einheiten wurden vor Ort vom Mobilkran auf die vorab erstellten Einzelfundamente mit Stahlgitterträger gesetzt und miteinander verbunden.

Die regelrechte Millimeterarbeit war in wenigen Stunden absolviert. Tags darauf konnte bereits die Baustraßenelemente zurückgebaut werden, wobei nach dem Entfernen der Kunststoffplatten keine Schäden am Untergrund festgestellt werden konnten. Nach der äußeren Verkleidung der Module und dem Einbau der restlichen Medizintechnik konnte die Station im September 2020 planmäßig in Betrieb gehen.