Die Hardshelljacke aus der Workwear-Kollektion Kübler Bodyguard ist ein Begleiter für die nasse und kalte Jahreszeit. Foto: Kübler

Dank des wasserdichten Gewebes und der verschweißten Nähte erfüllt sie die Vorgaben der Wetterschutznorm EN 343 und schützt gegen Niederschläge. Für wohlige Wärme sorgen das weiche Innenfutter, der hoch schließende Kragen mit Innenkragen aus Fleece sowie die Weitenregulierung an Kapuze, Jacken- und Ärmelsaum.

Ein im Rücken eingearbeiteter 3D-Mesh-Einsatz dient der besseren Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung. Neben ausgereifter Funktionalität bietet die Hardshelljacke das für die Kollektion Kübler Bodyforce typische attraktive Design.

Dieses wird bestimmt durch körpernahen Schnitt, markantes und sehr robustes Ripstop-Oxford-Gewebe als Obermaterial sowie dynamische Y-Wings aus Reflexmaterial an Ärmeln und Schultern. Die Jacke ist in fünf Farbstellungen lieferbar: in uni Schwarz, in Schwarz mit Kontrasteinsätzen in Rot, Kornblumenblau oder Anthrazit und in Anthrazit mit schwarzen Kontrasteinsätzen.

Die wasserdichte, wattierte Wetterhose mit abnehmbaren Latzträgern ergänzt die Hardshelljacke perfekt.

Zusammen getragen schützen sie gegen Kälte gemäß EN 342 und Regen beziehungsweise Feuchtigkeit gemäß EN 343.

Der durchgehende seitliche 2-Wege-Reißverschluss der Hose ermöglicht einfaches und schnelles Überziehen. Durch die verschweißten Nähte und die elastische Nässesperre am Hosensaum dringt selbst bei Starkregen oder Schnee keine Feuchtigkeit ins Innere. Auch optisch erweist sich die in Schwarz erhältliche Wetterhose als Kombinationspartner für die Hardshelljacke.