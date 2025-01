Oberursel/Taunus (ABZ). – Auf der BAU 2025 präsentiert SFS nach eigenen Angaben erstmals alle Lösungen rund um die Befestigungstechnik an einem Ort. In Halle C6 am Stand 514 finden interessierte Handwerker und Anwender alles rund um die passenden Produkte für Bauelemente, Fassade, Metallleichtbau und Flachdach. SFS ist unter anderem mit den Befestigungslösungen BSA und isoweld, verschiedenen Sandwich- und Bohrbefestigern sowie mit JB-D PLUS, einem System für die Vorwandmontage von Fenstern, vertreten. Im Bereich der Fensterbefestigung hat das Unternehmen sein Produktprogramm um Systeme für Aluminiumfenster erweitert, sodass auch hier der Metallbau abgedeckt werden kann.

SFS zeigt am Stand unterschiedliche Befestigungslösungen – wie hier das Befestigungssystem BSA für die Montage von Gefälledämmungen auf Stahlprofiltafeln. ABB.: SFS

Auf der Weltleitmesse BAU erwartet Interessierte auch das umfangreiche Produktportfolio von SFS. An Stand 514 in Halle C6 präsentiert das Unternehmen auf rund 78 m² die ganze Welt der Befestigungstechnik für die Gebäudehülle – erstmalig vereint an einem Stand. Besucher finden dort Befestigungssysteme für alle Anforderungen – aufgeteilt in vier Bereiche. Einer davon umfasst Produkte für das Flachdach. So können sich Interessierte unter anderem über das Befestigungssystem BSA informieren. Es ist speziell für die Dachabdichtung mit Gefälledämmung auf Stahlprofiltafeln entwickelt worden. Um Gefälle einfach auszugleichen, lässt sich die vormontierte Tüllen-Befestiger-Kombination stufenlos verstellen.



Außerdem bietet SFS für eine durchdringungsfreie Feldbefestigung mit isoweld ein System, das für einen funktionstüchtigen und langlebigen Flachdachaufbau sorgt. Die Kombination aus Befestiger mit Tülle sowie das eigens entwickelte Induktionsschweißgerät – jetzt auch als Akkuversion – sichern dabei ein rückseitiges Verschweißen von Dachbahnen in kurzer Zeit.

Bei einer Sandwich-Befestigung im Metallleichtbau kommt es auf die Dichtheit der Befestiger an. SFS zeigt auf der BAU nach eigenen Angaben innovative Befestiger, die alle mit einer wasserundurchlässigen Dichtscheibe versehen sind. Der Beton-Direktbefestiger MXC als gewindefurchende Schraube revolutioniert die Montage von Sandwichelementen an Beton, da keine einbetonierte Stahlschiene mehr zum Einsatz kommen muss. Für die Sandwich-Befestigung an Stahl und Holz bietet SFS den Bohrbefestiger SXC5. Zudem eignet sich die spanlose Bohrschraube CXCW auch für Einsatz beim Baustoff Holz. Für das einfache Verbinden von Dach- und Fassadenelementen ist der tightlapper geeignet: Die Schrauben haben eine große, gewindefreie Zone und einen umfangreichen Klemmbereich. Außerdem passt sich die AV-Shaped Dichtscheibe aus Edelstahl mit ultra-softem EPDM flexibel an jede Oberfläche an und ist wasserdicht.