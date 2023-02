Die Sherpa-Familie des Herstellers AS-Motor erscheint zur kommenden Saison in neuem Design. Foto: AS-Motor

Profi-Nutzer in über 35 Ländern schwören auf seinen Sitzkomfort, seine intuitive Bedienung, seine Schnittkraft, seine Robustheit und sein hohes Maß an Sicherheit. Zur GaLaBau 2022 präsentierte AS-Motor ein Re-Design der gesamten Sherpa-Familie, welches neben optischen Neuerungen auch technische Verbesserungen zu bieten hat.

Die Sherpa-Familie erscheint zukünftig in neuem Glanz und wird optisch an die Top-Maschine aus dem Hause AS-Motor, den Profi-Aufsitzschlegelmäher AS YAK, angepasst, heißt es. Mit neuer Lackierung, einer zusätzlichen Frontblende und einer neu gestalteten Beklebung des Schriftzuges wirken die Aufsitzmäher optisch noch attraktiver und sind ein weiterer Schritt hin zu einer durchgehenden Farbgebung und Optik aller Aufsitzmäher von AS-Motor.

Dank der ATV-Bereifung der Sherpa-Modelle AS 940 XL und AS 940 RC zeichnen sich diese ab sofort durch eine noch bessere Performance bei Fahrten quer zum Hang und eine bessere Steigfähigkeit aus. Alle Allradbetriebenen Sherpa-Modelle erhalten nun serienmäßig das Reifendichtmittel Plattfuss-Stop, welches umgehend Ein- und Durchstiche versiegelt und einen schleichenden Druckverlust stoppt. Lästige Ausfallzeiten im Profieinsatz durch Reifenpannen gehören damit der Vergangenheit an.

Der neue Kraftstofftank der Sherpas hat neben mehr Volumen auch eine größere Tanköffnung und ermöglicht so ein deutlich einfacheres Betanken. Dank des neuen Tankdeckels mit Anzeige hat der Bediener zudem den aktuellen Füllstand immer im Blick. Da die Belüftung des Tanks automatisch über den Motor erfolgt, ist dieser gasdicht und lästige Gerüche in geschlossenen Räumen bleiben aus. Die neue Arretierung des klappbaren Sicherheitsbügels sorgt für eine einfachere Handhabung und Bedienung und macht den Bügel so deutlich weniger anfällig für Beschädigungen. Auch die Bewegungsfreiheit beim Bedienen des Fahrhebels konnte damit verbessert werden. Das Schutztuch zwischen Motor und Sitz wird zukünftig nicht mehr aufwendig vernietet, sondern über robuste Magnete verriegelt. Die Zugänglichkeit zum Motor, beispielsweise beim Einstellen der Ventile, wird dadurch deutlich verbessert.

Im Zuge des Re-Designs wird die Sherpa-Familie von fünf auf acht Modelle erweitert. Zusätzlich zu den Modellen mit Motoren von Briggs and Stratton wird es vier Modelle mit einem Loncin-Motor geben. Der AS 915 Sherpa wird zukünftig ausschließlich mit einem Loncin-Motor erhältlich sein. Bei folgenden Modellen kann zwischen einem Briggs and Stratton- und einem Loncin-Motor gewählt werden: AS 920 Sherpa, AS 940 Sherpa und AS 940 Sherpa XL. Mit einem Hubraum von 708 cm³ und einer Nennleistung von 21,2 PS stellt er eine preislich attraktive Alternative dar, heißt es von Unternehmensseite. Der fernsteuerbare Sherpa RC wird weiterhin mit einem Briggs and Stratton ausgerüstet sein.

Alle Sherpas sind Profi-Mäher und für den täglichen Einsatz gemacht. Eine Besonderheit ist das surfende Mähdeck mit Kreuzmessersystem und pendelnden Schneideklingen. Seine geschlossene Form mit Heckauswurf erlaubt es dem Mähdeck bei Bodenkontakt auf Kuppen oder Bodenwellen nach oben auszuweichen. Dies verhindert den Bodenkontakt der Messer und ist ein Alleinstellungsmerkmal aller Sherpas.

Das Kreuzmessersystem mulcht das Schnittgut hervorragend, sodass es sich zügig zersetzen kann ohne das darunterliegende Gras zu ersticken. Mit seiner enormen Schnittkraft schaffen Sherpas bis zu 150 cm hohen Bewuchs und starkes Gestrüpp. Mähintervalle von nur einem Mal im Jahr und damit ökologisch sinnvolle und extensive Grünflächenpflege sind damit kein Problem. Eine weitere Besonderheit der Sherpas ist der Fahrhebel mit integrierter Feststellbremse.

In steilem und unwegsamem Gelände kann der Fahrer die Maschine sehr genau steuern ohne sich dabei auf Fuß- und Bremspedal konzentrieren zu müssen. Die bequeme Sitzposition entspricht – selbst bei großen Fahrern – fast derer in einem Pkw.

Die komfortable Fußablage erlaubt es dem Fahrer zudem sich im Gelände fest in den Sitz zu drücken. Beim Thema Sicherheit punkten die Sherpas durch eine maximale Ausstattung an Sicherheitssystemen, die über die Anforderungen der Norm hinausgehen.