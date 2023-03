Passau (ABZ). – Schwere Lasten heben und bewegen: Das geht mühelos mit dem geeigneten Kran. Was einfach klingt, erfordert Wissen, Fingerspitzengefühl und Konzentration. Beutlhauser Safe Work hat kürzlich elf angehende Turmdrehkranführer fit für ihr Aufgabengebiet gemacht.

Safe-Work-Teamleiter Julian Haider (r.) leitet durch die Schulung für angehende Turmdrehkranführer. Foto: Beutlhauser

Die vom Zulassungsausschuss ZUMBau zertifizierte Ausbildung umfasste zehn Tage und eine Abschlussprüfung. "Im Fokus steht das sichere und zugleich materialschonende Fahren", sagt Safe-Work-Teamleiter Julian Haider. "Zum Thema Sicherheit: Leider ist der Mensch Unfallfaktor Nummer eins. Wenn Krane unsachgemäß bedient werden, kann das zu Personen- und Sachschäden führen. Eine gute Ausbildung wirkt dem entgegen", erläutert der Fachmann. Ein materialschonender Umgang wiederum ist wichtig, um möglichst verschleißarm zu arbeiten.

Basis der Schulung war im ersten Schritt der Theorieteil. Eine Woche lang beschäftigte sich die Gruppe mit den wichtigsten Grundlagen. Dabei wurde Wissen zur Krantechnik, also zu verschiedenen Baugruppen, der Antriebstechnik oder der Elektrik, vermittelt. Beim Themengebiet "Kranbetrieb" lernten die angehenden Kranführer beispielsweise, allgemein gültige Handzeichen zu deuten. Zentraler Punkt im theoretischen Teil war zudem die richtige Berechnung der Last. "Nicht zu vergessen: Wir haben uns mit Wartungs- und Prüfungsintervallen beschäftigt und die rechtlichen Grundlagen erarbeitet", erklärt Haider.



Die zweite Woche war der Praxis gewidmet. Von der Baustellenvorbereitung über die Beurteilung der Umgebungsbedingungen bis hin zur Durchführung von Wartungsarbeiten: Alles, was zuvor theoretisch beleuchtet wurde, galt es nun tatsächlich umzusetzen. "Dafür nehmen wir uns viel Zeit. Die Teilnehmer haben die Gelegenheit, in aller Ruhe und unter geschützten Bedingungen auszutesten, wie sich verschiedene Krane mit unter- schiedlichen Anschlagmitteln und Lasten verhalten", betont Haider.

Gearbeitet wurde mit einem Obendreherkran und zwei Untendreherkranen, wobei einer mittels Fernbedienung gesteuert wurde. Besonders intensiv übten die Teilnehmenden das pendelfreie Fahren und das Absetzen schwerer Lasten. "Dafür haben wir drei Parcours aufgebaut", sagt der Experte. Derart vorbereitet, starteten alle Teilnehmenden in die abschließende Prüfung, die sie mit Bravour bestanden haben. Sie dürfen sich nun offiziell "Geprüfter Turmdrehkranführer" nennen. Damit befinden sie sich in guter Gesellschaft. Beutlhauser Safe Work bildet regelmäßig Turmdrehkranführer aus – die nächste Schulung beginnt am 20. März 2023.