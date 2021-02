Rutesheim (ABZ). – Das Unternehmen Lanz bietet einen umfassenden Service im Bereich der Nutzfahrzeug-, Hebebühnen- und Kranvermietung. Das Motto: "Mit Lanz richtig hoch hinaus" lebt die Firma schon seit 25 Jahren. Die Standorte Rutesheim, Ötisheim und Stuttgart ermöglichten eine Zufuhr in kürzester Zeit zum Einsatzort und seien ein Garant für minimale Anfahrtszeiten bei Service-Einsätzen, so das Unternehmen.



Die Fachspezialisten wissen, dass jede Jahreszeit andere Herausforderungen mit sich bringt. Vor allem der Winter erschwert Arbeitsvorgänge auf Baustellen. Das schwäbische Familienunternehmen bietet seinen Kunden laut eigenen Angaben gerade für diese Zwecke hilfreiche Optionen an. So werden häufig bei komplexeren Aufbaugegebenheiten die Kettenarbeitsbühnen vom Fuhrpark vermietet. Wie Beispielsweiße eine Kettenarbeitsbühne von Hinowa, die es auf 17 m Arbeitshöhe schafft, durch jede Standardtür passt und bis zu 230 kg Tragfähigkeit mit sich bringt. Das Spezielle an dieser Bühne sind die Ketten, die der Arbeitsbühne den nötigen Halt geben. Für Arbeiten, die höher hinaus gehen, bietet das Unternehmen eine Bühne der Firma Teupen an. Einmal in Benutzung, kann die Bühne auf eine Arbeitshöhe von bis zu 30 m ausgefahren werden, dabei trägt sie rund 200 kg. Schwierige Gelände sind Lanz zufolge auch für diese Arbeitsbühne kein Problem.

Anwendung finden die Bühnen nicht nur auf groben Geländen. Als Hybriden können sie auch in Hallen oder geschlossenen Räumlichkeiten genutzt werden. Der Einsatz ist mit einem wesentlich geringeren Schadstoffausstoß und reduzierten Stickoxid-Emissionen verbunden. Unterschiedliche Aufgaben benötigen allerdings auch unterschiedliche Lösungen. Der Fuhrpark der Firma Lanz bietet eine große Auswahl und verspricht fachmännische Beratung. Auch die Besichtigung des Einsatzortes ist möglich, um für die Kunden die passende Lösung zu finden.