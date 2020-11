Weißenhorn (ABZ). – Der Schalungs- und Gerüsthersteller Peri präsentiert Bauunternehmern, Gerüst-baubetrieben und dem Bauhandwerk jetzt ein neuesSchulungsprogramm 2020/21. Die Themen Technik, Aus-führung, Haftung, Sichtbeton und Sicherheit bei Bau und Gerüst stehen im Fokus der Lehrgänge.

Technische und rechtliche Neuerungen beeinflussen Arbeitsprozesse auf Baustellen weiterhin und formen den Arbeitsalltag aller am Bau Beteiligten immer wieder neu. Peri unterstützt Interessierte mit Fachwissen und stellt Anwendungsbeispiele für die firmeneigenen Schalungs- und Gerüstsysteme vor.

Das Familienunternehmen weist Seminarteilnehmer in neue Systeme ein und klärt über die sichere Anwendung der Peri-Wand- und Deckenschalsysteme auf. Gleiches gilt für die Themen Sicherheitstechnik durch Produktschulungen und Praxistrainings. Die Trainer zeigen die Montageabläufe Schritt für Schritt und geben Tipps für den Baustellenalltag.

Die Seminarreihe "Sichtbeton – Von der Planung bis zur Ausführung" stellt die wichtigen Erfolgsfaktoren beim Einsatz des Betons über die Verwendung der Trennmittel, der Schalhaut bis hin zur Vorstellung der Peri-Systeme im Einsatz vor. Geplant sind unter anderem Termine in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Leipzig/Dresden.

Im neuen Deckenschalungsseminar geht es um die Anwendung ebensolcher Systeme. Auch technische Details und Lösungen für das Einschalen von unten und oben sowie sicheres Arbeiten sind Thema. Darüber hinaus soll es um die wirtschaftliche Umsetzung in der Praxis vor Ort gehen, teilt Peri mit. Geplant sind vier eintägige Veranstaltungen in Weißenhorn, Hamburg, Düsseldorf und Dresden. Zudem können Interessierte die Peri-Systeme in der Firmenzentrale auf fast 4000 Quadratmetern ausprobieren, die Schalungsproduktion besichtigen und die Menschen "dahinter" kennenlernen.

Die Gerüstbausparte von Peri hat sich laut Aussage des Unternehmens in den zurückliegenden Monaten trotz der Umstände positiv entwickelt. Der Grund dafür liege vor allem im starken Engineering sowie in den hohen Produktions- und Logistikkapazitäten des Herstellers. Gerade im heutigen Gerüstbau sei ein zuverlässiger Wissenstransfer und Service für die Optimierung aller Bauabläufe wichtig.

Vor diesem Hintergrund hat Peri das Schulungsangebot für 2021 noch einmal weiterentwickelt. Auch für Bauunternehmer gelten die neuen sicherheitstechnischen Anforderungen an die Erstellung von Gerüsten. Hierzu bietet Peri eine Abend-Veranstaltungsreihe an verschiedenen Orten an, die als Update und Gelegenheit zum Netzwerken fungieren soll. Dabei stehen vor allem Haftungsrisiken für Bauunternehmer bei der Vergabe von Gerüstbauleistungen im Fokus. Wichtig ist zudem der Arbeitsschutz für alle am Projekt Beteiligten. Daher hat Peri sich systemintegrierte Sicherheit und vorbeugenden Gesundheitsschutz durch leichte Bauteile auf die Fahnen geschrieben.