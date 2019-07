Langenfeld (ABZ). – Einbetonierte HTU Schienen in Bindern oder Stützen sind ideal zum Befestigen von Trapezblechen mit gewindefurchenden Schrauben oder Bohrschrauben. Die technisch ausgereiften Schienen sind zur Standardlösung für Baufachleute geworden.

Dank optimierter Geometrie kommt die neue Generation des Klassikers ohne rückseitig angeschweißte Anker aus und kann so noch wirtschaftlicher eingesetzt werden. Auch die neue HTU-S Schiene zeichnet sich laut Hersteller durch besonders hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit aus. Eine dauerhafte Verankerung sei durch die intelligente Form des Bauteils automatisch gegeben. Es handele sich um ein 25 mm hohes, selbstverankerndes und strukturiertes Profil. Durch die geringe Aufbauhöhe und den Verzicht auf rückseitig angeschweißte Anker kann die Schiene außenbündig in den Beton einbetoniert werden. Kollisionen mit der vorhandenen Bauteilbewehrung würden so verhindert, so das Unternehmen. Die Styropor-Füllung in der Schiene sorge während der Montage der Trapezbleche dafür, dass der Bohrer bzw. die Bohrspitze der Schrauben nicht auf den Beton treffen. Somit werde die sichere Verbindung der Bauteile gewährleistet. Eine Lastaufnahme ist sowohl in Quer-, Längs- als auch in Zugrichtung möglich.

Der einfache, unproblematische Einbau der feuerverzinkten Schienen mache sie zu einer schnellen und wirtschaftlichen Befestigungslösung für Trapezbleche und Kassettenprofile mit Selbstbohrschrauben. Zudem sei ein einfaches Kürzen auf die gewünschten Längen möglich, ohne dabei wie bei der Vorgängerschiene auf die Ankerabstände achten zu müssen. Bei der Verlegung wird empfohlen, eine Stoßfuge von 20 mm zwischen den einzelnen Profilen einzuhalten. Die bauaufsichtliche Zulassung für die HTU-S Schiene ist in Vorbereitung.