Koblenz (ABZ). – Um Dächer zwecks Wartungsarbeiten einfach zugänglich zu machen, oder um für einen sicheren Fluchtweg im Falle eines Brandes zu sorgen, bietet Kalzip die geprüften und zertifizierten Dachwegesysteme Standard und SafetyPlus an. Kompatibel mit allen Stehfalzdächern von Kalzip, überzeugen die Systeme vor allem durch geringes Eigengewicht und die einfache Montage.

Mit einem Geländer ist das Dachwegesystem Wartungsweg und Rettungsweg. Foto: Kalzip

Mit dem leicht zu installierenden und bauaufsichtlich zugelassenen Absturzsicherungssystem bietet Kalzip eine Sicherungsmöglichkeit für geschultes Fachpersonal. Nicht selten müssen aber auch Personen ohne entsprechende Fachkenntnis Dächer begehen können, etwa zur Wartung bestimmter Anlagen. Deshalb hat das Koblenzer Unternehmen nach eigenen Angaben Dachwegesysteme entwickelt, die einen einfachen Zugang auf die Stehfalzdächer des Herstellers erlauben. Dabei dient das Dachwegesystem in der Ausführung "Standard" als Wartungsweg nach EN 516 und DIN 4426. Das Dachwegesystem "SafetyPlus" kann darüber hinaus mit Geländern einseitig oder beidseitig ausgestattet werden und erfüllt auch die Anforderungen als Rettungsweg im Brandfall.

Installation parallel zur Traufe



Sowohl die Standard- als auch die SafetyPlus-Ausführung können richtungsunabhängig montiert werden: So ist eine Installation parallel zur Traufe mit einer Dachneigung von 1,5 ° bis 45 ° ebenso möglich, wie ein geneigter Weg von Traufe Richtung First bei Dachneigungen zwischen 1,5 ° und 20 °. Ab einer Neigung von 11° erfolgt die Ausführung mit Trittleisten auf den Gitterrosten gemäß DIN 4426. Auch ein diagonal angelegter Weg oder eine Kombination der verschiedenen Optionen ist möglich.

Die Dachwege lassen sich einfach und durchdringungsfrei montieren. Dabei werden bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsklemmen auf die Stehfalze aufgeklemmt. Mithilfe einer auf die Dachneigung werkseitig angepassten Höhenverstellung lässt sich ein parallel zur Traufe angelegter Dachweg in eine waagerechte Position bringen. Auflagerschienen und Gitterrost schließen die Konstruktion ab. Die Systeme sind in den Baubreiten 500 mm oder 800 mm erhältlich und bieten mit einem Rutschhemmwert von R11 ausreichend Sicherheit bei der Dachbegehung. Die Variante SafetyPlus lässt sich laut Hersteller zudem variabel und auch nachträglich um ein Geländer in Höhe 1,1 m auf einer oder beiden Seiten ergänzen.

Dachwegesysteme aus Aluminium



Genau wie die regulären Stehfalzdächer von Kalzip, bestehen auch die Dachwegesysteme aus Aluminium. Das ausgesprochen robuste Material bietet im Vergleich zu anderen Metallen eine hohe Korrosionsbeständigkeit und trägt mit seiner Langlebigkeit zum dauerhaften Werterhalt des Gebäudes bei. Neben der unkomplizierten Handhabung erleichtert das geringe Eigengewicht den Verarbeitern die Montage. Planer und Monteure profitieren zudem vom Rundum-Service von Kalzip: Sämtliche Pläne und Spezifikationen sowie notwendige Statische Berechnungen bei Rettungswegen, aufgrund höherer Belastungen der Dachkonstruktion, werden in der Anwendungstechnik von Kalzip erstellt.