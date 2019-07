Fingerspitzengefühl ist beim Einsatz des Cat 308E CR von Zeppelin Rental auf der Münchner Schotterebene gleich doppelt gefragt. Zum einen verbergen sich unter der Grasnarbe gefährliche Relikte in Form von Bomben, Granaten und Munition aus der Zeit, in der das Gebiet als Truppenübungsplatz diente.

München (ABZ). – Bayerische Artillerie, Wehrmacht, US-Army und zuletzt die Bundeswehr – sie alle übten auf den Heideflächen nördlich von München militärische Manöver und hinterließen dabei ihre Spuren. Bomben, Granaten und Munition liegen im Halbtrockenrasen der Heide und müssen beseitigt werden, um das heutige Naturschutzgebiet der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei setzen die Kampfmittelräumer auf gepanzerte Unterstützung aus dem Mietpark von Zeppelin Rental.

Aufmerksam studiert Alfredo Ponta eine Übersichtskarte an der Wand des Baucontainers. Wie mit einem Gitternetz wurde das darauf abgebildete Gelände systematisch in jeweils 25 m² große Felder eingeteilt. Knapp die Hälfte davon hat er schon ausgekreuzt. Ponta ist Räumstellenleiter bei der Stascheit Kampfmittelräumung GmbH, einer der Firmen, die mit der Bergung der Kampfmittel auf dem ehemaligen Militärgelände beauftragt wurden. Die ausgekreuzten Felder auf der Karte markieren Flächen, die Pontas neunköpfiges Team seit Mai erfolgreich von Munition befreit hat. Ca.1,6 ha gilt es in diesem Abschnitt noch zu räumen.



"Es geht oft langsam voran, denn das Gelände ist teilweise sehr stark belastet", erklärt Ponta und zeigt dabei auf eine dichte Ansammlung tiefroter Flecken auf einer Karte. Letztere ist das Ergebnis der sogenannten magnetischen Kartierung der Heidefläche. Uli Schmidt, Geograph und Feuerwerker bei der Firma Stascheit, durchleuchtete dazu das befahrbare Gelände mithilfe einer computergestützten Mehrkanalsonde geomagnetisch. Auf der Karte werden Anomalien, also Störungen des Erdmagnetfelds infolge ferromagnetischer Gegenstände, als zweifarbige Dipole dargestellt und geben so Hinweis auf die Verteilung und Lage der Störkörper im Boden. Zudem zog Schmidt historische Luftbilder zurate, um die Nutzung des Geländes zu rekonstruieren. Auf dem ehemaligen Militärgelände befinden sich direkt unter der Grasnarbe Reste diverser baulicher Anlagen mit Stahlarmierungen. "Sie verursachen die starken, teils flächigen Anomalien", so Ponta. "Die Reste der Infrastruktur müssen wir zwingend entfernen, denn darunter könnten sich tieferliegende Störkörper verbergen."

Dabei setzt die Firma Stascheit auf einen mit Abbruchhammer und Panzerglasscheibe ausgerüsteten Kettenbagger Cat 313F L GC von Zeppelin Rental. Mit einem Einsatzgewicht von 14 t ist er bestens für das Aufbrechen der Betonreste gerüstet und dennoch kompakt genug, um in der von Bäumen und Sträuchern bewachsenen Heide zu manövrieren. Ca. 120 bis 150 m³ armierten Beton haben die Kampfmittelräumer damit bis jetzt aus dem Boden geholt.