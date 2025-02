Die spezialisierten Lastkraftwagen mit Ladekranen und Abrollkippern von Palfinger dienen demnach dem Schutz und der Rettung der Bevölkerung, etwa bei Hochwasserereignissen. Das vom slowenischen Ministerium für Landesverteidigung beauftragte Projekt ist bei einer feierlichen Übergabe am staatlichen Logistikzentrum in der Ortschaft Roje offiziell abgeschlossen worden. Ein Teil der neuen Zivilschutzausrüstung verbleibt nach Angaben des Unternehmens an Standorten des slowenischen Zivilschutzes und wird für Ausbildungszwecke genutzt.

Der Großteil der Fahrzeuge soll an Standorten mit direkter Hochwassergefährdung stationiert und in Zusammenarbeit mit den Gemeinden kontinuierlich genutzt werden sollen. An der Veranstaltung nahm Palfinger zufolge auch der Verteidigungsminister Sloweniens, Borut Sajovic, teil.

"Diese Investition in unsere gemeinsame Sicherheit zeigt, wie wichtig es ist, dass wir vereint handeln und einander unterstützen. Ich bin zuversichtlich, dass der Gedanke einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit weiter gestärkt wird und nachhaltig zum Wohl der slowenischen Gesellschaft beiträgt", erklärte der Minister. "Mit unseren innovativen Hebelösungen, die in den herausfordernsten Situationen verlässliche Höchstleistungen liefern, tragen wir zur Sicherheit der Bevölkerung in Slowenien bei", sagte Gerhard Sturm, Senior Vice President Global Sales & Service bei Palfinger.

"Das hat für uns besondere Bedeutung, weil uns als Palfinger viel mit Slowenien und seiner Bevölkerung verbindet. Wir sind hier seit mehr als 30 Jahren aktiv. Mit Projekten wie diesen stärken wir nicht nur unsere Partnerschaften in Slowenien, sondern auch unseren Footprint."