Sicherheitsfirma lädt zu Praxisevent ein

Bremen (ABZ). – Die Baubranche boomt – und mit ihr die Kriminalität, wie Sicherheitsdienstleister Kötter Security betont: Insgesamt 19 160 vollendete Diebstahldelikte in Neu- und Rohbauten sowie auf Baustellen seien gemäß polizeilicher Kriminalstatistik im Jahr 2021 in Deutschland erfasst worden.

Damit waren es 53 Diebstähle an jedem einzelnen Tag im Jahr. Abhilfe schafft dem Unternehmen zufolge nur effektive Prävention: "Ein passgenaues Sicherheitskonzept bewahrt alle Baubeteiligten nicht nur vor gesundheitlichem und finanziellem Schaden, sondern verbessert auch die Performance erheblich", sagt Daniel von Grumbkow, Regionalleiter und Prokurist bei Kötter Security Hamburg. "Im Klartext: Auf einer sicheren Baustelle wird in kürzerer Zeit ein größerer Fortschritt erzielt. Ein entscheidender Faktor vor dem Hintergrund des akuten Arbeits- und Fachkräftemangels."

In Kooperation mit unterschiedlichen Partnerunternehmen informiert Kötter am 6. Oktober in seiner Bremer Niederlassung an der Straubinger Straße über die notwendigen Bausteine umfassender Sicherheit für Baustellen, aber auch Werften und Anlagen (zum Beispiel Häfen), die gemäß International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) abgesichert werden müssen.