Auf der bauma 2025 präsentiert Sick eigenen Angaben nach innovative Sensortechnologien und Lösungen für die Baumaschinenindustrie und den Bergbau. ABB.: SICK

Dies unterstreichen Exponate wie die 3D-LiDAR-Sensoren multiScan100 zur Umfeldwahrnehmung von Baumaschinen, das nach ISO 13849 zertifizierte Bremsassistenzsystem Safe Brake Assist zur sicheren Kollisionsvermeidung mit Menschen und Hindernissen oder die smarte 3D-Kamera Visionary-B Two zur Fahrweg-, Seiten- und Rückraumüberwachung im Innen- und Außenbereich.

Die alle drei Jahre stattfindende bauma ist eine Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte. "Damit ist sie für Sick die ideale Plattform, um innovative Sensortechnologien und Lösungen für die Baubranche und den Bergbau, aber auch für weitere Bereiche der Mobilen Automation wie zum Beispiel Sonder- und Kommunalfahrzeuge sowie die Automatisierung von Landmaschinen vorzustellen", sagt Zakaria Agardouh, Key Account Manager Transportlogistik in der Sick Vertriebs-GmbH in Düsseldorf. "Zugleich möchten wir uns als qualifizierten Kooperationspartner präsentieren, der sein breites Know-how im Lösen von Applikationen einbringen kann. Als Global Player leistet Sick zugleich weltweit Support auf höchstem Standard dank unserer kundenzentrierten Prozesse und Lösungen."

Mobile, teils autonome Bau- und Bergbaumaschinen können die Prozessqualität in ihren jeweiligen Einsatzbereichen und Aufgabenstellungen maßgeblich verbessern, heißt es. Dabei sollen die Maschinen auch in der Lage sein, sich an wechselnde und zukünftig steigende Anforderungen sowie herausfordernde Umgebungsbedingungen anzupassen. Intelligente Sensoren und Automatisierungslösungen von Sick sollen es ermöglichen, die Produktivität und Effizienz zu optimieren. Sie bieten zudem die optische und mechanische Robustheit für die Anforderungen in der Baubranche und dem Bergbau.

360 Grad Rundumblick in 3D

Mit der Produktfamilie multiScan100 zeigt Sick 3D-LiDAR-Sensoren, die Fahrzeugen im Bau- und Bergbauwesen einen 360 Grad Rundumblick in 3D verschaffen sollen. Aufgrund der bis zu 690.000 Messpunkte pro Scanzyklus soll der multiScan100 eine State of the Art-Messdatengüte erreichen, mit der er mit einer großen Reichweite sein Umfeld abtastet. Mittels seiner kompakten Bauform von circa 10 cm und der Unterstützung industrieller Schnittstellen soll eine hohe Integrationsfreundlichkeit gewährleistet sein. Intelligente Funktionen können dabei vielfältige Anwendungen in der Umfeldwahrnehmung und Prozessautomatisierung realisieren. Mit dem sicheren 3D-LiDAR Sensor multiScan165S, zertifiziert nach ISO 13849 und IEC 62998, setzt Sick nach eigener Überzeugung zudem neue Maßstäbe in der sicheren Umfeldwahrnehmung bei mobilen Arbeitsmaschinen.

Das nach ISO 13849 zertifizierte Bremsassistenzsystem Safe Brake Assist verhindert laut Hersteller Kollisionen mit Menschen und Hindernissen im Außenbereich. Dabei messen 3D-LiDAR-Sensoren kontinuierlich die Distanz zwischen dem Fahrzeug und potenziellen Hindernissen im Fahrweg. Selbst bei herausfordernden Umgebungsbedingungen wie direktem Sonnenlicht, Regen, Nebel, Schnee und Wärmestrahlung oder beim präzisen Durch- beziehungsweise Anfahren von Engstellen soll so ein sicherer und reibungsloser Betrieb möglich sein. Die Messdaten werden von einer Prozesseinheit, auf der ein KI-gestütztes Programm läuft, verarbeitet.

Nur bei unmittelbar drohender Kollision

Diese Signale werden der Fahrzeugsteuerung zur Verfügung gestellt. Mittels adaptiver Bremssteuerung bremst das System zudem nur bei unmittelbar drohender Kollision mit Personen oder Straßeninfrastruktur wie beispielsweise Leitplanken, heißt es. Im Ergebnis steigere Safe Brake Assist die Maschinenverfügbarkeit, spare Kosten und entlaste die Maschinenführer. Sick unterstützt laut eigener Aussage bei der funktional sicheren Auslegung der Maschinen und der Integration in die Maschinenarchitektur mittels standardisierter Schnittstellen.

Auf der bauma 2025 präsentiert Sick (Halle A2, Stand 310) ebenfalls die outdoorfähige 3D-Kamera Visionary-B Two. Eingesetzt werden kann die robuste Kamera mit 3D-Kollisionswarnung zur Fahrweg-, Seiten- und Rückraumüberwachung von mobilen Arbeitsmaschinen mit der Möglichkeit zur Unterscheidung von Menschen und Material.

Das schwing- und schockfeste Sensordesign, der spezifizierte Temperaturbereich von -40 °C bis 60 °C sowie die Schutzarten IP67 und IP69K machen die 3D-Kamera laut dem herstellenden Unternehmen auch im rauen Einsatzumfeld besonders zuverlässig.

Per Stereoskopie detektiert die Kamera in hoher Auflösung Hindernisse, die sich in Fahrtrichtung im toten Winkel eines Fahrzeugs befinden. Ihre 3D-Kollisionswarnung soll die Visionary-B Two zu einem effizienten Assistenzsystem insbesondere für häufig manövrierende, mobile Bau- und Bergbaumaschinen machen.

Die 3D-Kamera erfülle die einsatzrelevanten Industriestandards und EMV-Anforderungen nach EN ISO 13766. Der Interfacestandard GigE Vision gewährleistet laut Hersteller größtmögliche Kompatibilität für die Integration der Visionary-B Two in Hard- und Softwareumgebungen von Fahrzeugherstellern, OEMs und Integratoren. Auf Wunsch bietet Sick dabei eigenen Angaben zufolge individuelle Unterstützung.