Sieb- und Brechtechnik mit Hybridantrieb

Foto: Teufelsmoor Baumaschinen

Teufelsmoor Baumaschinen aus Achim bei Bremen ist seit kurzem Vertragshändler "Deutschland Nord-West" von Mesda Deutschland GmbH & Co. KG. Angeboten wird die Technik der asiatischen Guangxi Mesda Group Co. Ltd. Mesda produziert mittlerweile an vier Standorten Sieb- und Brechtechnik. Die Maschinen werden schwerpunktmäßig mit elektrischen Antrieben ausgerüstet. Vom klassischen Diesel-elektrischen Antrieb über Hybrid-Technik bis zu reinen Plug-in-Lösungen wird alles angeboten. Mesda-Maschinen zeichnen sich durch einfache Bedienbarkeit, geringen Wartungsaufwand und zuverlässigen Betrieb aus. Die ersten Maschinen stehen bei Teufelsmoor Baumaschinen GmbH ab November zur Verfügung. Das Unternehmen stellt aus auf der NordBau im Freigelände Nord, N416.