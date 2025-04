Mülheim an der Ruhr (ABZ). – Zur bauma präsentiert die Siebtechnik GmbH erstmalig ihre semi-mobile Setzanlage für Versuchszwecke. Am Stand B12.12 sollen täglich Live-Demonstrationen stattfinden.

In Expertengesprächen werden tiefere Einblicke in die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten der Setzmaschine gewährt. Diese Präsentationen bieten laut Unternehmen eine hervorragende Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen in der Setz- und Siebtechnik zu informieren und direkt mit den Fachleuten des Unternehmens in Kontakt zu treten.

Die semi-mobile Setzmaschine der Siebtechnik GmbH repräsentiert nach Herstellerangaben einen bedeutenden Fortschritt in der Materialtrennung und -aufbereitung. Mit modernster Technologie und hoher Effizienz biete die Maschine Lösungen für die Herausforderungen der Bauindustrie. Besonders in der Recyclingbranche sind die Einsatzorte meist nur temporär.

Die semi-mobile Setzmaschine wurde speziell für solche Anwendungsfälle entwickelt und hilft dabei, die Menge und Qualität des recycelten Materials zu erhöhen sowie Transportwege und Abfälle zu reduzieren, wodurch Ressourcen nachhaltig geschont und Kosten gespart werden.

Besucher der bauma haben erstmals die Gelegenheit, die Demonstrationsanlage der semi-mobilen Setzmaschine in Aktion zu erleben und sich von ihren Vorteilen zu überzeugen, verspricht das Unternehmen.

Am Messestand werden täglich Live-Demonstrationen der Versuchsanlage der semi-mobilen Setzmaschine stattfinden. Darüber hinaus sollen Experten tiefere Einblicke in die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten der Maschine geben.

Die Siebtechnik GmbH ist nach eigenen Angaben ein führender Anbieter von Maschinen und Anlagen für die Materialtrennung und -aufbereitung. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung und einem starken Fokus auf Innovation biete das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Industrien, darunter Bau, Chemie und Lebensmittel.