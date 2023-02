Fulda (ABZ). – Die F.C. Nüdling Betonelemente GmbH & Co. KG (FCN) hat unlängst das neue Terrassenplatten-System Silence vorgestellt.

Die Terrassenplatten Silence von FCN überzeugen durch ihre diamantgeschliffene und feingestrahlte Oberfläche mit seidenmattem Finish. Foto: FCN

Dem Unternehmen zufolge überzeugen diese durch ihre diamantgeschliffene und feingestrahlte Oberfläche mit seidenmattem Finish. Sie bestehen aut Hersteller aus bearbeiteten Natursteinsplitten und seien durch ihre samtartig satinierte Textur auch barfuß angenehm zu begehen. Die Oberfläche bietet darüber hinaus Rutschhemmung entsprechend der Klasse R13 und ist damit auch bei Nässe noch trittsicher. Die Platten bietet FCN in den vier Farbtönen Hellgrau, Mittelgrau, Dunkelgrau sowie Sandbeige an. Die vier zur Verfügung stehenden Formate 40 x 40 cm, 60 x 40 cm, 80 x 40 cm und 80 x 80 cm in 4 cm Dicke erlauben diverse Verlegemuster. Vor allem das Großformat schafft laut dem Hersteller auf größeren Flächen ein ruhiges und ausgewogenes Gesamtbild. FCN empfiehlt das System daher laut eigener Aussage insbesondere für weiträumige und offene Terrassen- und Gartengestaltungen.

