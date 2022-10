Plüderhausen (ABZ). – Kübler Workwear verstärkt seit einiger Zeit die 2020 gegründete, markenübergreifende Akku-Allianz "Power for All Alliance". Damit umfasst der Verbund nun zehn Hersteller.

Demnächst steht eine "Smart Textile"-Jacke mit Heizfunktion und induktiver Ladefunktion für Smartphones auf der Kübler-Agenda. Dieses erste akku-betriebene Produkt soll im Frühjahr 2023 verfügbar sein. Foto: Kübler Workwear

Ziel sei es, für alle Anwendungen rund um das Zuhause einen Akku und ein Ladegerät bereitzustellen, die flexibel in den Haus- und Gartengeräten einsetzbar sind. Die Basis bildet die 18-Volt-Akku-Technologie von Bosch.



Dieter Gorff, Verkaufsleiter bei Kübler Workwear, ist von der Akku-Allianz überzeugt: "Wir schaffen mit der 'Power for All Alliance' völlig neue Anwendungsmöglichkeiten für Endverbraucher."

Geplant sei zunächst eine "Smart Textile"-Jacke mit Heizfunktion und induktiver Ladefunktion für Smartphones. Dieses erste akku-betriebene Produkt im Portfolio soll im Frühjahr 2023 verfügbar sein. Darauf aufbauend will Kübler das Sortiment für Heimwerker kontinuierlich ausbauen, um dieser Zielgruppe eine immer größere Bandbreite an Produkten mit Zusatzfunktionen bieten zu können.

Kübler zählt laut eigener Aussage zu den führenden Herstellern von Berufsbekleidung in Deutschland. Handelspartner und Endkunden profitieren demnach vom ganzheitlichen Leistungsportfolio, das vom Design bis zur Logistik reicht. Gefertigt wird im eigenen Produktionsbetrieb am Stammsitz in Plüderhausen bei Stuttgart.

Nach dem Motto "von Profis für Profis" arbeitet Kübler aktiv mit Anwendern zusammen. Erfahrung und Know-how aus den verschiedensten Anwendungsbereichen fließen in die Entwicklung der Workwear- und PSA-Kollektionen ein.