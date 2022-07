In einem Pilotprojekt testet Zeppelin mit den am Markt etablierten Anbietern von Datenbrillen, sogenannten Smartglasses, wie es funktioniert, wenn Monteure solche Brillen tragen, während sie an Baumaschinen schrauben. Der Ansatz: Sie bekommen Unterstützung in Form von Augmented-Reality-Applikationen. Über das Display werden zum Beispiel Arbeitsanweisungen oder Checklisten eingeblendet, die sie dann Schritt für Schritt abarbeiten.

