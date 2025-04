Seit 1975 entwickelt und vertreibt Söndgerath unter der Marke SPT Baupumpen für die unterschiedlichsten Anforderungen. Foto: Söndgerath Pumpen

Diese Entwicklung hebt laut den Verantwortlichen die starke Marktposition von SPT als verlässlicher, nahbarer Anbieter leistungsfähiger Baupumpen hervor.

2025 markiert nun ein besonderes Jahr in der Geschichte von SPT Pumpen: das 50-jährige Firmenbestehen. Passend zu diesem Meilenstein veranstaltet das Unternehmen einen kreativen Fotowettbewerb rund um "Manni", die kultige Quietscheente. Teilnehmende können "Manni" an besondere Arbeits- oder Urlaubsorte mitnehmen und die Ente in kreativen Fotos in Szene setzen. Weitere Informationen gibt es auf der Unternehmenswebseite.

Ein Highlight auf der diesjährigen bauma wird die Vorstellung der neuen SHLW-Serie sein. Diese Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen sind speziell für abrasive Medien entwickelt worden. Mit der kompakten Bauweise und starken Leistungsdaten – Förderhöhen bis zu 200 m und Fördermengen bis 3200 l/min – eignen sie sich laut Unternehmen ideal für anspruchsvolle Einsatzgebiete wie Brunnen, Baugruben und Bergbau, mit bis zu 30 m Wassertiefe. Die SHLW-Serie überzeuge zudem durch maximale Energieeffizienz, Langlebigkeit und robuste Materialien wie Grauguss und Chromstahl.

SPT setzt auf Produktoptimierung durch Kundenfeedback. Die Firma zeigt mit dem neuen "Flowtimize"-Kreislauf, wie Pumpenserien über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg kontinuierlich verbessert werden. Das Ziel: höhere Verfügbarkeit, weniger Ausfälle und optimierter Ersatzteilbedarf. Diese Verbesserungen steigern die Einsatz-Effizienz der Pumpen und senken nachhaltig Betriebskosten für Anwender, versichert die Firma Söndgerath Pumpen.

Seit 1975 entwickelt und vertreibt das Unternehmen unter der Marke SPT Baupumpen für die unterschiedlichsten Anforderungen. Vom Firmensitz in Essen aus agiert das mittelständische Unternehmen mit einem starken Fokus auf Qualität, Innovation und Kundennähe. SPT Pumpen stehen nach Angaben der Verantwortlichen für "German Engineering", gepaart mit einer praxisorientierten Materialvielfalt und einem hervorragenden Serviceangebot. Zu finden ist Söndgerath Pumpen auf der bauma unter der Standbezeichnung A6.237.