Neues Mietparkcenter in Linz eröffnet

Offizielle Übergabe der Selwood Pumpen in Linz (v. l.): Peter Bichler (Verkauf HSHG), Wolfgang Waldenberger (Spartenleiter HSHG), Hans-Jürgen Hofstetter (Geschäftsführer HSHG), Andreas Söndgerath (Geschäftsführer SPT Pumpen) und Klaus Sprenger (Verkauf SPT Pumpen).

Der Essener Pumpenspezialist Söndgerath hat kürzlich ein zweites Mietlager in Linz/Österreich eröffnet. Partner vor Ort ist die Hofstetter Service & Handel GmbH (HSHG), ein Traditions-Familienunternehmen in der dritten Generation. Im Fokus des Mietdepots stehen neben den SPT-Tauchmotorpumpen vor allem die Selwood Pumpen der S-Range.



Linz/Österreich (ABZ). – Bei den Selwood Pumpen der S-Range handelt es sich um trockenselbstansaugende und trockenlaufsichere Schmutz- und Abwasserpumpen. Sie fördern mit hoher Betriebssicherheit Abwasser mit feststoffhaltigen, sandigen, öligen und anderen abrasiven Medienbeimengungen. Die S-Range verfügt über ein Freistromlaufrad mit einem freien Durchgang bis zu einer Korngröße von 100 mm. Damit sind diese Abwasserpumpen weitestgehend verstopfungsfrei, wie der Hersteller betont. Die robuste Ausführung sichert zudem einen wartungsfreien Betrieb. Bei herkömmlichen Pumpensystemen gäbe es häufig Probleme beim Wiederansaugen. Selwood Pumpen erzeugen ein sofortiges Vakuum nach Abriss des saugseitigen Volumenstromes. Dadurch sei ein sicheres Wiederansaugen gewährleistet. Sicherer Förderbetrieb bedeute automatisch auch weniger Überwachungspersonal. Damit arbeite die S-Range Baureihe auch besonders wirtschaftlich. Wahlweise können die Abwasserpumpen mit Elektro- oder Dieselmotoren eingesetzt werden. Je nach Baugröße gibt es: Handfahrgestell, Grundrahmen, Schlittengestell oder Straßenfahrgestell. Auch ein superschallgedämpftes Gehäuse mit einem Schallpegelwert ? 64 dB(A) ist lieferbar.



Eine große Anzahl von Mietgeräten stehe jetzt in Essen und Linz zur Verfügung, heißt es von Seiten des Unternehmens. Im Fokus stehe vor allem eine schnelle Auslieferung der Geräte und des Materials, einhergehend mit einem Top-Kundenservice. Die HSHG Hofstetter wartet alle Pumpen in einer hauseigenen Fachwerkstatt und bietet einen österreichweiten Kundenservice an. Neben Pumpensystemen werden zudem auch passende Rohr-, Schlauchleitungen und Formstücke angeboten. Ein weiterer Ausbau des Mietparks soll kontinuierlich erfolgen, um der stark wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.