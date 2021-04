Hemmingen (ABZ). – Die Wahl des passenden Befestigungsmittels ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit einer Konstruktion, doch Anwender müssen aus einer Vielzahl von Verbindungsmöglichkeiten wählen. Um in dieser Hinsicht eine Unterstützung zu bieten hat die ITW Befestigungssysteme GmbH ein kostenloses Bemessungstool entwickelt. Mithilfe der Eingabe aller wichtigen projektbezogenen Daten ermittelt die Software die geeigneten Befestigungsmittel für das jeweilige Projekt.



Die digitale Planungshilfe übernimmt die Berechnung der Tragfähigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln für Holz-Holz-, Holzwerkstoff-Holz-, Gipswerkstoff-Holz- und Stahlblech-Holz-Verbindungen nach EN 1995-1-1 (Eurocode 5). Die Software steht derzeit für acht Länder zur Verfügung, unter anderem für Deutschland, Österreich, Frankreich und Dänemark.



Zu Beginn sollten Nutzer zunächst die Projektdaten in das Tool eingeben. Vom Standort abhängige Einwirkungen wie Schnee- oder Windlasten können später berücksichtigt werden, versichert das Unternehmen. Das System fragt außerdem die einzelnen Geometrien ab. Hier benötigt die Software Informationen über Scherflächen, Schichtfolgen und Zwischenschichten. Anschließend erfolgt die Definition der Bauteile sowie der Lasten, um ein Ergebnis anbieten zu können.



Die Bedienung der ITW-Software ist intuitiv gestaltet: Auf Grundlage aller eingegebenen Daten wird eine Auswahl an verschiedenen geeigneten Verbindungsmitteln aufgeführt. So können Planer und Handwerker unter anderem aus Klammern, glattschaftigen Nägeln und aus Rillen- und Schraubnägel die passende Lösung auswählen. Auch unterschiedliche Ausführungen bietet das Tool an: blank, verzinkt, feuerverzinkt und rostfrei. Durch die im Ergebnis genau definierte Produktbenennung kann das Verbindungsmittel genau auf das verwendete Nagelgerät abgestimmt werden. Das schafft Planungssicherheit und Verzögerungen im Bauablauf werden minimiert, versichert ITW. Zudem erhält jeder Anwender abschließend eine Zusammenfassung der Berechnungsdaten. Diese stehen zum Download bereit und können den projektbezogenen Unterlagen beigefügt werden. Mithilfe der Bemessungssoftware von ITW gestalte sich die Wahl des Befestigungsmittels unkompliziert und einfach. Das Online-Tool garantiere Planungssicherheit und bestmögliche Ergebnisse – unter anderem in Bezug auf Korrosionsschutz und Tragfähigkeit. Die ITW Befestigungssysteme GmbH ist ein Unternehmen des internationalen Konzerns Illinois Tool Works (ITW). ITW beschäftigt eigenen Angaben zufolge rund 48000 Angestellte in mehr als 600 Betrieben, die in 57 Ländern ansässig sind. Hauptgeschäftsfeld in Deutschland ist die Herstellung, der Vertrieb und die Vermarktung von hochwertigen Profi-Produkten für die Baubranche der Marken Paslode, Haubold, Spit und Toolmatic.