München (ABZ). – DAF Trucks hat im Jahr 2024 nach eigenen Angaben solide Leistungen erzielt. Mit einem Marktanteil von bis zu 15,8 Prozent im letzten Quartal des Jahres 2024 (2023: 15,6 Prozent) und der Auslieferung der ersten Baureihe neuer DAF-Elektrofahrzeuge an Kunden ist das Unternehmen nach eigener Darstellung gut aufgestellt, um seine Erfolge 2025 weiter auszubauen.

Im vergangenen Jahr sei außerdem eine Reihe von Innovationen für die DAF-Modelle der neuen Generation eingeführt worden. Anlässlich von 75 Jahren Lkw-Fertigung gab es zudem Grund zu feiern. Im frühen Herbst präsentierte DAF auf der IAA Transportation in Hannover zahlreiche Verbesserungen seiner mehrfach ausgezeichneten XD-, XF-, XG- und XG+-Fahrzeuge, so der Hersteller.

Die überarbeiteten Antriebsstränge PACCAR MX-11 und MX-13 sowie aerodynamische Verbesserungen steigerten die Kraftstoffeffizienz der Lkw um 3 Prozent und hätten damit neue Branchenstandards gesetzt. Darüber hinaus wurde PACCAR Connect eingeführt, die neue umfassende Online-Flottenmanagementplattform, über die die Flottenleistung rund um die Uhr überwacht werden kann. Die ersten emissionsfreien Fahrzeuge DAF XD und XF Electric wurden nach eigener Auskunft bereits ausgeliefert und bieten mit einer einzigen Ladung eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern.

Die neue Abteilung PACCAR Power Solutions soll Transportunternehmen bei der Energiewende unterstützen. Sie biete DAF und anderen Kunden ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen, einschließlich PACCAR-Ladegeräten und vollständigen Batteriespeichersystemen.

In ganz Europa erzielte DAF nach eigenen Angaben einen soliden Marktan-teil von 14,4 Prozent im Segment über 16 Tonnen, das sich im vergangenen Jahr auf insgesamt 316.000 Einheiten belief. Zudem ist DAF laut Firmenangaben Marktführer in Großbritannien (27,1 Prozent) und den Niederlanden (28,9 Prozent). Im Segment der schweren Sattelzugmaschinen soll DAF die führende Importmarke in den beiden größten Lkw-Märkten Europas sein: Deutschland und Frankreich.