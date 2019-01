München (ABZ). – Im Rahmen des neuen Bau-Leitthemas „Smart: Licht + Gebäude“ organisiert und veranstaltet die GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik im Januar 2019 bereits die fünfte offizielle Sonderschau zum Generationengerechten Bauen auf der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme. Die neue Sonderschau mit dem Schwerpunkt „Smart Living“ beleuchtet die Interaktion zwischen Mensch, Gebäude und Technik. Anhand einer realen Musterimmobilie präsentiert die GGT gemeinsam mit zahlreichen Marktpartnern in anschaulicher und bewährter Weise, was ein „smartes Gebäude“ auszeichnet. Dabei gilt es vor allem, eine anwenderorientierte und intelligente Umsetzung der Anforderungen und Bedürfnisse seiner Nutzer oder Bewohner zu gewährleisten. Und das für alle und in allen Lebensphasen. Denn selbstverständlich gilt auch und besonders beim Thema Smart Living die Devise: Komfort und Sicherheit für jedes Lebensalter. Ein generationengerecht gestalteter und smart vernetzter Lebensraum bietet nicht nur ein barrierearmes Wohnumfeld, sondern ebenso Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit für alle Nutzer.

Die Sonderschau fokussiert dabei – neben den klassischen Aspekten des generationengerechten Planen, Bauen und Wohnens – insbesondere folgende Anwendungsbereiche des Smart Living:

Hausautomation & Komfort.

Gebäude- und Wohnungssicherheit.

Licht, Farbe & Ambiente.

Energieoptimierung und –management.

Entertainment & Kommunikation.

Gesundheit & AAL.

Die Sonderschau Smart Livign | Mensch | Gebäude | Technik wird in Halle A6 Stand 139 präsentiert.